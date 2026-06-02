动物疗法︱驴仔成精神科医生 法国专家：通晓人性 如情感海绵

据法国媒体近日报道，巴黎附近一间精神病院的患者对一种崭新的疗法赞不绝口——与治疗驴子相处。专家和患者皆表示，与这种以性情温顺及善于社交见称的动物相处，有助改善患者的情绪问题以及提升沟通能力和自尊心。

病人：让人感到放松

据《FRANCE 24》（法兰西24）近日报道，位于马恩河畔讷伊（Neuilly-sur-Marne）的埃夫拉尔医院（Ville-Evrard hospital）本是当地一间大型公立精神病院。但近年，院方将19世纪的农舍与周边树林打造成一片宁静绿洲，并让精神科病人牵著驴子散步并负责照顾牠们。

化名娜塔莉的60岁患者表示，与驴子相处就像服用了放松药物，能让人感到平静，不再胡思乱想。这些课程供患者免费参加，费用由法国公共卫生系统承担。另一位52岁患者杰罗姆则指，计划有助减轻孤独感，让他多与人交流，参与平日不会接触的活动，从而摆脱治疗与服药的刻板生活。他补充说，留在家中对自己并无好处。

2016年，首批驴子来到埃夫拉尔医院。院方深信动物疗法的功效，认为性情温顺且善于社交的驴子最为合适担任「医生」，认为驴子聪明、领悟力高，但需要耐心引导。牠们一旦投入人际互动，便能与患者建立良好关系，犹如情感海绵，能够吸收人类情绪。

自2022年起，该动物疗法计划正式成为医院的一个医疗部门，并获准聘用三名全职护士。非营利组织的义工亦参与照顾动物。而这计划已扩展至豚鼠、鸡、鸽子、山羊、乌龟及兔子。课程内容按患者的需求与喜好度身订造，小型动物更可被带入病房。

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望正式认可动物疗法

院方指出，许多患者需接受包括抗精神病药物或镇静剂在内的密集治疗，反导致他们难以找到参与活动的动力。正是在这种情况下，与驴子及其他动物建立联系便发挥了作用。

动作疗法虽不能取代医生或处方药物，但能帮助患者重拾信心与自我价值感。院方同时表示，目前仍需进行更多科学评估，并希望精神科界能正式认可动物疗法，将其作为辅助治疗手段。