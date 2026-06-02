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美国防部对记者推出新限制 将新闻办公室列为机密区域

即时国际
更新时间：12:00 2026-06-02 HKT
发布时间：12:00 2026-06-02 HKT

美国国防部对记者采取新限制措施，宣布将五角大楼的新闻办公室列为机密区域，过去可自由进入该区的媒体记者，今后将不再被允许进入。

国防部代理发言人巴尔德斯（Joel Valdez）周一透过声明表示：「五角大楼新闻办公室已被重新划定为『敏感情报隔离设施』（Sensitive Compartmented Information Facility）」，因为「经常处理机密资料」的演讲稿撰写人员在该区域工作。」

美国国防部对记者推出新限制。美联社
美国国防部对记者推出新限制。美联社
美国国防部已将新闻办公室划为机密区域，现在记者被禁止进入。路透社
美国国防部已将新闻办公室划为机密区域，现在记者被禁止进入。路透社

特朗普去年重返白宫后 开始实施限制

自总统特朗普去年重返白宫以来，国防部就开始对记者实施限制措施。包括《纽约时报》、《华盛顿邮报》、美国有线电视新闻网（CNN）、全国广播公司（NBC）与全国公共电台（NPR）等8家媒体，被迫搬离在五角大楼的专属办公空间。五角大楼指出，此举是为了给其他媒体（主要是保守派媒体）腾出空间。

五角大楼之后要求剩余记者签署新的限制性媒体政策，才能继续进入大楼。但包括《纽约时报》、《霍士新闻》、法新社和路透社等媒体拒绝签署，导致其五角大楼记者证被吊销。

《纽约时报》曾兴讼

《纽约时报》针对此事提出诉讼后，美国法官3月裁定五角大楼政策的部分内容违反美国宪法，但五角大楼随即随即进一步收紧限制，宣布将关闭名为「记者走廊」（Correspondents' Corridor）的新闻区域，并表示所有进入大楼的记者今后都必须由专人陪同。

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