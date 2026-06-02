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爱泼斯坦案︱美媒：盖茨自爆离婚期间再出轨逾20次

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更新时间：11:23 2026-06-02 HKT
发布时间：11:23 2026-06-02 HKT

向来热心公益、曾多年位居全球首富的微软（Microsoft）创办人比尔．盖茨（Bill Gates），早前被揭发多起性丑闻，更因寻花问柳而染病求医，正面形象一夜破产。媒体近日再爆料，指他与妻子办理离婚手续期间，被指控先后出轨超过20次。

盖茨：未曾参与或目睹非法行为

根据《纽约邮报》（New York Post）6月1日之报道，70 岁的盖茨除了在 2 月的聚会上承认与爱泼斯坦文件中提到的两名俄罗斯女性有染。这位微软联合创始人更透露，在 2021 年的离婚诉讼中，有关他有 20 多起婚外情的指控被提出，这令员工们震惊不已。

目前，盖茨基金会（Gates Foundation）尚未回应上述报道，不过社交平台上已掀起热烈讨论，「成为富豪后，20人大概是出轨人数的极限」、「他看起来就爱玩」、「要不是钱女人才不会看上他」、「听起来微软应该改名巨硬才对」。

相关新闻：爱泼斯坦案｜盖茨为二人关系道歉 另首认曾与两名俄籍女子有婚外情

据报道，被揭发后盖茨曾多次为此低声下气地向梅琳达道歉。不过盖茨也坚称自己「绝无任何不法，也没目睹任何不法行为」。梅琳达（Melinda Gates）曾公开表示，盖茨与爱泼斯坦的交情是二人婚姻破裂的主要原因之一。

相关新闻：爱泼斯坦档案︱盖茨被指「隐瞒性病」 前妻开腔：庆幸远离肮脏过去

 

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