中东局势 | 不满以军扩大对黎军事行动 传特朗普爆粗怒骂内塔尼亚胡

美国传媒透露，因以色列扩大对黎巴嫩的军事行动，美国总统特朗普周一（1日）与以色列总理内塔尼亚胡通电话期间大发雷霆，甚至爆粗怒骂对方：「你他X的疯了吗？」及「所有人都讨厌你」。特朗普又指责内塔尼亚胡忘恩负义，称自己曾帮助对方在其腐败案审判中「免于入狱」。

据新闻网站Axios引述2名美国官员及一名知情人士报道，因以色列下令轰炸贝鲁特南部，伊朗对此扬言要退出与美国的谈判，令特朗普怒不可遏，随即与内塔尼亚胡通电话，破口大骂对方。

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斥内塔尼亚胡忘恩负义

据报特朗普出手阻止以色列原定对黎巴嫩首都贝鲁特发动攻击的计划。一名美国官员透露，特朗普告诉内塔尼亚胡，如果真的对贝鲁特发动轰炸，将使以色列在国际社会进一步遭到孤立。

美国官员向Axios转述特朗普在电话中怒气冲冲说：「你他X的到底在搞什么鬼？你真是他X的疯了。要不是我，你早就被抓去监狱了，我一直在救你。现在每个人都讨厌你，大家也因为这件事讨厌以色列。」

2名消息人士指，特朗普声称自己曾帮助内塔尼亚胡避免入狱，暗指自己在对方贪腐案审判期间给予的政治支持。

怒呛「每个人都讨厌你」

内塔尼亚胡则回应说：「好吧，好吧，只要确保一切都处理妥当就行了。」

报道引述美国官员说：「这是自特朗普再次上任以来，他与内塔尼亚胡之间最糟糕的通话之一」。报道说，特朗普和内塔尼亚胡过去有过几次紧张的通话，但在伊朗等问题上仍密切协调。

特朗普在与内塔尼亚胡通话后，在其社交平台Truth Social发文，形容这是一次「颇具成效」的通话，并声称以色列和黎巴嫩真主党将停止相互攻击，表示以色列军队不会进军黎巴嫩首都贝鲁特。内塔尼亚胡则是在声明中表示，他已告知特朗普，如果真主党不停止攻击以色列，以军将攻击贝鲁特目标；在此之前，以军也将持续在黎巴嫩南部展开军事行动。