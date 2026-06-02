日本食品消费税 | 拟明年4月起下调2年 8%降至1%或归零

日本首相高市早苗推动将饮料及食品的消费税下调2年，传出政府与执政联盟已于周一（1日）展开协商，考虑从明年4月起实施减税，可能将税率从8%下调至1%；若收银系统改装进度超前，甚至考虑直接将税率归零。

据《每日新闻》引述政府高层人士透露，执政联盟打算在明年4月举行统一地方选举前达成消费减税，并以此作为执政成果加以宣传。

日本对食品征收8%的消费税。新华社

日本拟暂停征收8%的食品消费税2年。路透社

日本可能将食品消费税税率从8%下调至1%。路透社

日本政府打算在明年4月举行统一地方选举前达成消费减税。法新社

如果采1%税率方案，政府与执政联盟打算在今年秋天预定召开的临时国会通过相关法案；若确认能从明年4月起实施0%税率，也不排除延长本届国会会期（至7月17日），以完成法案审议。

高市早苗盼兑现竞选承诺

讨论消费税减税议题的跨党派组织「社会保障国民会议」今年4月曾就消费税率调整后的收银系统更新问题，听取业界意见。业者反映，若税率调降至0%，系统改修约需1年；但若改为1%等非零税率，则有可能缩短至约半年。

高市早苗曾在众议院选举前表示，将食品消费税降为0%是她的「夙愿」，竞选承诺也是「食品消费税限期2年归零」，因此若最终未采0%，恐遭批评违背竞选承诺。不过，政府内部也担忧，如果因坚持税率为0%而导致减税进度大幅落后，反而可能加剧选民的不满。

日本对食品征收8%的消费税，对其他商品和服务则征收10%的税率，这些税收是日本社会福利开支的主要资金来源。今年1月，高市早苗承诺，将暂停征收8%的食品消费税2年，以协助家庭缓解生活成本上涨带来的压力。