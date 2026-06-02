中东局势 | 特朗普：以色列与真主党已同意停火 美伊或一周内达成协议

美国总统特朗普周一（1日）在接受美国广播公司（ABC）访问时表示，美国可能在未来一周内与伊朗达成协议，以延长停火期限，并重新开放霍尔木兹海峡。他又在其社交平台Truth Social发文称，他已分别与以色列和黎巴嫩真主党方面通话，已经让双方停止交火；以色列不会向黎巴嫩首都贝鲁特派遣部队，而真主党也同意停火。但在特朗普宣布双方同意停火后数小时，真主党宣称对南黎巴嫩的以色列目标发动了数次攻击，黎巴嫩国营媒体亦报道以色列空袭黎国南部。

被问及何时能最终敲定并签署关于重新开放霍尔木兹海峡的谅解备忘录时，特朗普说：「应该会在未来一周内完成，目前还需要争取落实几个关键的细节条款。」

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特朗普表示，他已分别与以色列和黎巴嫩真主党方面通话，已经让双方停止交火。美联社

以军持续空袭黎巴嫩南部。法新社

以色列空袭黎国南部，造成重大破坏。美联社

内塔尼亚胡似乎质疑特朗普的停火说法，表示如果真主党不停止攻击以色列，以国将攻击贝鲁特的恐怖分子子目标。新华社

以黎持续交火 以北截火箭弹

他称：「今天出现了一点小插曲，但我很快就扭转了局面。」插曲的起因是伊朗对以色列袭击黎巴嫩感到不满，他分别与以色列总理内塔尼亚胡、黎巴嫩真主党方面通电话，促使双方同意停止交火，以色列不会向黎巴嫩首都贝鲁特派遣部队，而在途中的的部队已开始撤回。

但内塔尼亚胡似乎质疑特朗普的停火说法，表示如果真主党不停止攻击以色列，以国将攻击贝鲁特的恐怖分子子目标。

而在特朗普宣布双方停火后，以军周二凌晨声称防空系统拦截了2枚从黎巴嫩射向以色列北部的火箭弹。

伊朗媒体较早前报道，一名接近谈判团队的消息人士表示，由于以色列持续在黎巴嫩和加沙开展军事行动，伊朗谈判团队暂停通过中间人与美国进行的对话和文本交换，并计划彻底封锁霍尔木兹海峡。

黎巴嫩：真主党同意美停火方案

黎巴嫩驻美国大使馆亦发表声明说，黎国政府收到确认，真主党已同意美国提出的该组织与以色列相互停火方案。

根据方案，以色列将不会空袭黎首都贝鲁特南郊，作为交换，真主党将停止对以色列发动袭击。停火安排的适用范围此后将扩大至整个黎巴嫩领土。

声明还说，原定于当地时间周二及周三举行的谈判预计将继续进行，以讨论相关进展并推进后续工作。

真主党籍国会议员费德拉拉表示，真主党将支持在黎巴嫩实施全面停火，以此作为以色列军队撤军的前提，并表示真主党将观察未来几天是否能真正落实停止敌对行动。