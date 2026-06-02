游日注意︱「蔷薇」袭冲绳树倒上千户停电 再有逾160航班取消

今年第6号台风「蔷薇」造成冲绳出现树木倒塌、停电等灾情。受台风影响，日本国内主要的航空公司已决定取消周一在冲绳起降为主的航班，总共约400个航班，且今日160多个航班也会停飞。冲绳本岛的4间巴士公司也已决定停驶周一的所有公共巴士。各间公司与冲绳县巴士协会将根据台风的路径与道路状况判断今日的运行。

景点人流稀疏

昨日，随着台风接近冲绳县，那霸市内间歇性风雨逐渐加强。在强风的吹拂之下，当地著名观光景点「国际通」的行道树剧烈摇晃，树皮被吹落。时常聚集游客的「国际通」商业街，在台风的影响下，人潮变得稀疏。

冲绳电力公司表示，截至周一上午9时，名护市、冲绳市、糸满市等冲绳县内9个市町村（类似乡镇市），共1040个家户停电。「蔷薇」接近冲绳后路径预计向东偏转，周三前后可能接近西日本和东日本，带来间歇性强降雨。