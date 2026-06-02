Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

游日注意︱「蔷薇」袭冲绳树倒上千户停电 再有逾160航班取消

即时国际
更新时间：08:56 2026-06-02 HKT
发布时间：08:56 2026-06-02 HKT

今年第6号台风「蔷薇」造成冲绳出现树木倒塌、停电等灾情。受台风影响，日本国内主要的航空公司已决定取消周一在冲绳起降为主的航班，总共约400个航班，且今日160多个航班也会停飞。冲绳本岛的4间巴士公司也已决定停驶周一的所有公共巴士。各间公司与冲绳县巴士协会将根据台风的路径与道路状况判断今日的运行。

景点人流稀疏

昨日，随着台风接近冲绳县，那霸市内间歇性风雨逐渐加强。在强风的吹拂之下，当地著名观光景点「国际通」的行道树剧烈摇晃，树皮被吹落。时常聚集游客的「国际通」商业街，在台风的影响下，人潮变得稀疏。

冲绳电力公司表示，截至周一上午9时，名护市、冲绳市、糸满市等冲绳县内9个市町村（类似乡镇市），共1040个家户停电。「蔷薇」接近冲绳后路径预计向东偏转，周三前后可能接近西日本和东日本，带来间歇性强降雨。

最Hit
刘德华爱女刘向蕙罕现身睇骚  14岁美少女复制朱丽蒨神颜  文静有家教一举动见父女情深
刘德华爱女刘向蕙罕现身睇骚  14岁美少女复制朱丽蒨神颜  文静有家教一举动见父女情深
影视圈
18小时前
美孚站婆婆几十张「单程车飞」散落一地 网民揣测涉另类「逃票」 港铁回复实情竟然系咁？
社会
16小时前
政府再就业津贴｜40岁以上最高可获$20,000！即睇申请教学：资格/方法/截止日期
政府再就业津贴｜40岁以上最高可获$20,000！即睇申请教学：资格/方法/截止日期 
生活百科
2026-06-01 08:30 HKT
东张西望丨「传性病渣男」惹全城公愤 衰咸湿堕天仙局遭三女围剿 受害人不幸惹致命病毒：真系会死
东张西望丨「传性病渣男」惹全城公愤 衰咸湿堕天仙局遭三女围剿 受害人不幸惹致命病毒：真系会死
影视圈
11小时前
21岁「播毒渣男」背景震撼！隐瞒性病兼连环出轨 多名少女中招染HPV性病 附性传播感染3大预防方法
21岁「播毒渣男」背景震撼！隐瞒性病兼连环出轨 多名少女中招染HPV性病 附性传播感染3大预防方法
医生教室
21小时前
广州白云机场T3航站楼廊桥。新华社
广州白云机场︱飞机降落行驶近1小时惹不满 网民：上周试过50分钟
即时中国
13小时前
外国不时有人讨论马桶座垫为何要弄成U型。 路透社
公厕马桶用U型座垫五大原因 唔止衞生仲有防盗功能？
即时国际
9小时前
葛民辉力推黄大仙「米芝莲」叉烧饭！㶶边叉烧配㶶边蛋赞「神之美食」 网民：果然系食家！
葛民辉力推黄大仙「米芝莲」叉烧饭！㶶边叉烧配㶶边蛋赞「神之美食」 网民：果然系食家！
饮食
19小时前
世界杯2026，25场免费直播时间表一文睇清。
世界杯2026｜Viu TV 25场免费直播一文睇清 日本队「靓时间」开波有得睇 （附时间表）
足球世界
17小时前
何超莲、何猷启庆生晒三房最新全家福  72岁三太陈婉珍素颜展真实状态  返璞归真一脸慈祥
何超莲、何猷启庆生晒三房最新全家福  72岁三太陈婉珍素颜展真实状态  返璞归真一脸慈祥
影视圈
16小时前