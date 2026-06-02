印度男求爱未遂迁怒人妻1岁半子 糖果诱骗入巷34秒狂摔8次惨死

印度北方邦发生一宗震惊全国的骇人命案。一名24岁青年因疯狂迷恋一名已婚女亲戚，竟将对方年仅1岁半的亲生儿子视为追求路上的最大「阻碍」。他假借「买糖果」为由将男童骗走，随后带到偏僻巷弄内，在短短34秒内将男童疯狂狠摔向地面至少8次致死。现场极其残忍的监视器画面曝光后，瞬间引爆印度全国网民的强烈怒火。

追求人妻走火入魔 视年幼男童为最大阻碍

综合《India Today》、《Republic World》、《Times of India》及《News9》等当地媒体报导，这宗泯灭人性的惨剧发生于印度北方邦菲罗扎巴德县（Firozabad）希科哈巴德（Shikohabad）地区。死者为年仅1岁半的男童阿拉夫（Aarav），乳名卡卢（Kallu）。

当地警方表示，涉嫌行凶的24岁男子维拉吉（Viraj，又名Jitendra Pathak），长期迷恋男童的母亲拉蒂（Rati Devi），过去曾多次向她求婚，希望能与她共组家庭。据了解，拉蒂原本与丈夫苏米特（Sumit）婚姻失和，长期住在娘家，并正在处理离婚相关事宜。

由于维拉吉是拉蒂丈夫的亲戚，过去曾协助家属处理离婚问题，期间逐渐对拉蒂产生畸形感情，多次提出结婚要求，但始终遭到拉蒂严词拒绝。警方指出，维拉吉后来疑似因此产生严重的偏执心理，并偏激地将年幼的阿尔夫视为自己追求拉蒂最大的绊脚石。

34秒残忍狂摔8次 暴行天眼全拍下

案发当天，拉蒂与母亲前往亲友家暂住，准备稍晚与律师讨论离婚事宜，维拉吉得知她们的行踪后亦跟著前往。警方表示，维拉吉当时在现场假装热情接近孩子，随后以「带他去买糖果」为借口，成功将阿拉夫带离家人身边。

岂料，维拉吉离开家人视线后不久，竟将男童带到距离住处仅约50公尺外的一条空无一人、偏僻暗巷内痛下毒手。曝光的监视器画面显示，维拉吉抱著男童走进巷子后，突然毫无预警地将孩子狠狠摔向地面。即使男童当时已被摔至无力反抗，他仍持续施暴。警方调阅画面后发现，在短短34秒内，男童竟被重摔至少8次。画面中可见孩子最后完全失去动静，倒卧地面一动也不动，而维拉吉则若无其事地转身离开现场。

家属寻获送医不治 男子持枪拒捕与警爆枪战

男童家属发现孩子失踪后立刻四处寻找，最后在住家附近暗巷发现重伤倒地的阿拉夫，赶紧将他送往医院抢救，但因伤势过重，医师最终仍宣告不治。

案件曝光后迅速震惊整个印度社会。大批网友看完残忍画面后痛批凶手「根本是恶魔」、「连幼童都下得了手」。不少民众强烈要求司法机关重判嫌犯，认为仅因求爱遭拒，就把怒气发泄在无辜幼童身上，行径令人发指。

警方获报后随即将男童遗体送验，并依谋杀方向展开深入调查。由于维拉吉犯案后立即逃逸，警方随即成立4支专案小组展开全城追捕，并在周边道路设置拦查点。不久后，警方根据线报在迈恩普里路（Mainpuri Road）附近发现其踪迹。维拉吉遭遇拦查时企图持枪拒捕，甚至向警方开火，双方随即爆发激烈枪战。最终，警方采取反击击中其腿部，成功将其制伏逮捕并送医。目前警方已依印度《刑事法典》谋杀罪嫌立案侦办，全案仍在持续调查中。