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釜山乐天百货天花板崩塌 积水如瀑布倾泻逾百人疏散 全馆停业检查

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更新时间：08:05 2026-06-02 HKT
发布时间：08:05 2026-06-02 HKT

南韩釜山著名旅游地标发生塌天花事故。位于海云台区的知名乐天百货公司「Centum City店」，于5月31日下午，地下1楼美食街约25平方公尺的天花板突然轰然坍塌，大量积水伴随建筑碎片如瀑布般疯狂倾泄而下，瞬间将卖场淹成一片汪洋。现场约150名顾客及员工惊慌四散奔逃，场面一度混乱。所幸大厦及时启动紧急应变，事故未造成任何人员伤亡，惟涉事乐天分店已被地方当局勒令即时暂停营业，直至完成全馆安全检查为止。

海鲜区天花板突爆破 孩童惊呼「水来了」

综合《韩联社》、《纽西斯通讯社》等南韩媒体报道，事发于5月31日下午3时左右。据目击者惊魂甫定地描述，发生崩塌的重灾区正正位于地下美食街的海鲜贩售区正上方。事发时现场突然传来一声巨响，随后天花板结构瞬间破开一个大洞，大洞内涌出的冷却水犹如瀑布般铺天盖地灌出。

卖场地板在极短时间内迅速积水，水深甚至令部分货品及商品在地上随水漂流。从网络上曝光的现场惊险影片可见，当时有惊恐的孩童高声惊呼：「爸爸，水来了！」而商场员工亦迅速放下手边工作，在滚滚大水中奔向出口引导及疏散顾客。

冷却水管脱落重压致塌 迟办闭馆惹游客不满

乐天百货方面在意外发生后，迅速启动紧急应变措施，合力疏散地下卖场内约150名顾客和员工，由于疏散反应及时，意外未有造成任何人员伤亡。

根据百货公司初步技术研判，事故起因怀疑是空调系统的冷却水管接头突然脱落，导致管线在短时间内大量漏水。长时间的严重渗水使得天花板结构不堪重压，最终不堪负荷而发生局部崩塌。为确保公众安全，百货公司在事发后约40分钟、即下午4时15分宣布提前闭馆，以全面检查馆内设施。然而，由于闭馆公告发放得不够即时与透明，导致部分随后赶至的本地民众与外国游客吃「闭门羹」扑空，现场有部分消费者对此表达不满。

当局勒令停业整顿 乐天全韩分店大检阅

鉴于事件严重并涉及公众安全，海云台区地方当局于6月1日迅速召开紧急应变会议，对事件摆出强硬姿态，正式要求该乐天百货分店即时暂停营业，直至全面完成安全检查为止。当局同时勒令业者必须尽快提交地下1楼受损设施的详细修缮计划，以及其余楼层安全无虞的专业鉴定意见书。当地官员强调，必须待修缮工程正式启动并确保结构安全后，才会进一步评估是否允许部分楼层恢复营业。

面对今次严重的公关与安全危机，乐天百货亦公开发表声明，为造成顾客的不便与恐慌致歉。同时宣布将举一反三，对全国各地所有分店展开地毯式的安全大检查，全面检视主要设备与建筑设施的管理状况，矢言重整安全管理机制，防范同类危险事故再次发生。

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