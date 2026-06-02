伊朗局势｜特朗普：未收到伊朗中断谈判讯息 称以色列不会进攻贝鲁特

伊朗传出因不满以色列升级军事行动袭击黎巴嫩，决定暂停通过中间人与美国对话，并扬言彻底封锁霍尔木兹海峡。不过，美国总统特朗普于6月1日随即表态，声称并未收到伊朗暂停谈判的消息，反指与伊朗的谈判「正快速推进」；他同时表示，黎巴嫩真主党已同意停止所有攻击，以色列亦承诺不会派兵进攻贝鲁特，惟美方的海上封锁行动仍会持续。

特朗普：不在乎谈判是否结束

国际社会正密切注视美伊会否爆发更大规模冲突。特朗普在接受美国全国广播公司（NBC）电话采访时称，尚未收到伊朗方面要求暂停谈判的任何消息。他以一贯口吻表示：「说实话，我觉得我们之间的交流已经太多了。我认为保持沉默会很好，而且这种沉默可能会持续很长时间。」他其后接受CNBC访问时更放言：「说实话，我不在乎谈判是否结束……我一点也不在乎。」

特朗普声称，未收到伊朗暂停谈判的消息。美联社

伊方宣布暂停通过中间人与美国对话，并扬言彻底封锁霍尔木兹海峡。美联社

伊朗扬言彻底封锁霍尔木兹海峡。美联社

伊朗因不满以色列升级军事行动袭击黎巴嫩，决定暂停通过中间人与美国对话。美联社

尽管特朗普摆出强硬姿态，但他强调无意将战事无限扩大，补充指「这并不意味著我们要去那里大肆投掷炸弹」，但美军将会继续维持对伊朗的海上封锁。未几，特朗普再度公开对外表示，美伊两国的谈判实际上仍在进行当中，且正在「快速推进」。

伊朗警告拟全面封锁霍尔木兹海峡 惩罚以美支持者

然而，伊朗官方媒体展现的立场则显得水火不容。据伊朗塔斯尼姆通讯社同日较早前报道，鉴于以色列在黎巴嫩的军事行径持续升级，且「黎巴嫩停火」一向是伊美对话的先决条件之一，伊朗谈判团队已正式停止通过调解人与美方进行对话及文本交换。

更令全球金融及航运界神经绷紧的是，报导引述消息指，中东地区的抵抗阵线与伊朗已经制定周密计划，准备彻底封锁全球石油咽喉霍尔木兹海峡，并扬言会同步启动包括曼德海峡在内的其他战线，以此严厉惩罚以色列及其背后的支持者。

在伊美谈判因黎巴嫩局势陷入僵局之际，特朗普表示，早前已透过美方高层代表与黎巴嫩真主党进行了「非常好的通话」，对方已表明首肯，同意停止所有攻击，「以色列不会攻击他们，他们也不会攻击以色列」。

此外，特朗普称已与以色列总理内塔尼亚胡进行了非常富有成效的通话。他强调，以方将不会有任何部队前往黎巴嫩首都贝鲁特，任何正在途中的以军部队目前亦已经被撤回。不过，截至目前为止，黎巴嫩真主党及以色列官方均暂未正式公布有关停火协议。

美伊军事互袭升级 美军自卫报复 革命卫队炸美基地

事实上，在外交角力的背后，美伊两军在刚过去的周末已在波斯湾一带爆发激烈火拼。美军中央司令部发表声明，证实于5月30日及31日，对伊朗戈鲁克地区和格什姆岛的雷达及无人机指挥控制设施实施了「自卫性打击」，以此回应及报复日前一架美军MQ-1无人机在国际水域上空执行任务时，遭到伊朗军方无端击落。

随后，伊朗革命卫队周一（1日）亦发表声明反击，指控美军对伊朗境内一处通讯塔发动了侵略行径。作为报复，革命卫队随即锁定侵略源头，对美军的空军基地发动猛烈打击，并成功摧毁预定目标。科威特军方其后亦证实，在领空成功拦截了针对当地的敌方导弹及无人机袭击。中东战火会否因特朗普口中的「停火协议」而现曙光，抑或走向全面失控，全球正拭目以待。