不甘被提离婚情绪崩溃 疯狂丈夫竟开挖土机拆屋 罔顾妻女死活遭捕

美国宾夕法尼亚州发生一宗骇人听闻的家庭暴力及刑事毁坏案件。一名48岁男子因不满妻子提出离婚，在情绪彻底崩溃下，竟然亲自驾驶一台重型挖土机，疯狂捣毁自家的双层房屋。当时其妻子及两名年幼女儿仍身处屋内，男子全然不顾妻女的生命安全，行径极其疯狂。涉案男子在逃走后不久落网，目前面临多项严重罪名指控。

彻夜纵酒回家爆争执 狂言「婚姻结束就拆屋」

当地警方调查与法院起诉文件显示，事发于上月26日上午，地点位于宾州巴特勒郡（Butler County）的水牛镇（Buffalo Township）。涉案的48岁男子皮尔兹萨（Erik Pilsits）在外通宵饮酒一整晚才步履蹒跚地回到家中，随即因家务及感情问题与妻子爆发激烈口角。

美国哥伦比亚广播公司（CBS）引述当地媒体发布的空拍画面显示，整座房屋的后半部结构已被硬生生破坏大半。CBS Pittsburgh画面截图

男子用来拆屋的挖土机。CBS Pittsburgh画面截图

其间，妻子忍无可忍，当面痛心表示：「这段婚姻结束了。」 岂料这句话瞬间触动皮尔兹萨的神经，他随即厉声出言威胁恐吓道：「如果结束了，我就把房子拆掉！」

妻女匿屋内惊恐报警 911接线员听恐怖轰鸣声

双方争吵过后，皮尔兹萨并非说说而已，他完全无视妻女三人依然待在屋内，情绪失控地冲出庭院，跳上一台停放在该处的久保田（Kubota）中型挖土机，随即启动引擎，调转机头对准自家房屋的后半部展开疯狂挖掘与撞击。

面对房屋结构不断崩塌、摇摇欲坠的恐怖险境，吓得魂飞魄散的妻子在屋内慌忙拨打911报案求助。据悉，报案中心的接线员在通话过程中，能清清楚楚听到电话另一端传来女事主极度绝望的惊叫声与哭喊声，以及挖土机大肆破坏、钢筋水泥断裂的巨大作业轰鸣声，情况千钧一发。

房屋大半结构遭砸毁 男事主面临多项重罪起诉

美国哥伦比亚广播公司（CBS）引述当地媒体发布的空拍画面显示，涉案的红色挖土机事后仍停放在凌乱的院子中央，而该栋原本温馨的住宅周遭则散落著大量刺眼的建筑材料、木屑与砖瓦残骸，整座房屋的后半部结构已被硬生生破坏大半，现场满目疮痍，足见当时撞击力道之猛烈。

皮尔兹萨在发泄完暴行、终于停止拆家后，再度冲进残破的屋内收拾个人随身包包，随即驱车逃往邻近的芬恩镇（Fawn Township）匿藏。当地警方接报大为震惊，立刻调派警力围捕，并在极短时间内将该名疯狂丈夫逮捕归案。

执法部门指出，由于该房屋的整体结构受损程度极为严重，目前已出现随时倒塌的安全疑虑，被列为危楼。历劫难逃的妻子目前已向法院紧急申请人身保护令，全面与丈夫隔离。落网后的皮尔兹萨面临造成灾难性破坏、鲁莽危害他人安全及妨害秩序等多项刑事重罪指控，案件预计将于6月9日正式开庭审理。