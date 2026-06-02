美国拖欠40亿美元会费 联合国发财警：8月中濒破产停摆

联合国陷入空前的财政危机。据多家美媒报道，联合国最大资金来源国之一的美国，至今已拖欠高达40亿美元的会费，导致联合国财政状况极度捉襟见肘。联合国秘书长古特雷斯已发出严正警告，若当前财政趋势未能扭转，联合国的可用资金将在今年8月中旬彻底耗尽，届时将面临历史性的「破产」局面。

特朗普对国际组织观感负面 上任后接连「退群」

导致是次联合国财政危机的源头，首推作为最大金主美国。报道指出，美国总统特朗普对国际机构向来抱持负面观感，自上任以来已接连宣布退出多个全球性组织及合作计划。

联合国陷入空前的财政危机。路透社

古特雷斯曾抨击有会员国「大幅删减开发与人道援助」，被指是在影射特朗普政府大砍缴付多个联合国机构的预算。路透社

联合国面临「无米之炊」困局。路透社

据《华尔街日报》最新披露的数据显示，美国目前拖欠联合国的会费总额已膨胀至超过40亿美元。美方的长期欠款，直接令联合国的日常营运资金链出现巨大缺口。

报道同时指，中国近期亦延迟缴纳会费，进一步加剧了联合国的预算压力。中国外交部长王毅近日访问联合国时，已即场「挹注」缴付了近8.5亿美元的费用，但在扣除有关款项后，中国目前仍未缴付联合国约4.55亿美元的会费。

开源节流手段有限 人事费用占支出高达70%

面对迫在眉睫的破产危机，联合国在内部管理上面临「无米之炊」的困局，惟开源节流方面的手段相当有限。在制度上，联合国难以像一般主权国家或企业般对外借款；同时，联合国领导层对于内部重组计划，或是开除员工以削减开支的权力亦受到极大限制。

目前，高昂的人事费用已占去联合国总体支出高达70%。古特雷斯再次重申，联合国的财政已濒临崩溃边缘，若问题未能解决，这个全球最大的国际组织将在两个月后陷入停摆危机。

古特瑞斯年初已发预警惜徒然

古特瑞斯于今年一月曾向会员国发信函表示，尽管去年（2025年）有超过150个会员国缴纳应该支付的费用，联合国截至年底仍有16亿美元的会费没收到，是2024年的两倍以上。

其后古特瑞斯在一场公开演说中，抨击有会员国「大幅删减开发与人道援助」，被指是在影射美国总统特朗普政府的「美国优先」政策下，大砍缴付多个联合国机构的预算。

特朗普过去经常质疑联合国的实用性，并批评其施政重点。他在年初时曾倡议自组「和平理事会」（Board of Peace），被指有意打造一个与联合国抗衡的新组织。