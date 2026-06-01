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日本富士山人潮难挡 每年无视封山闯步道或达万人

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更新时间：22:40 2026-06-01 HKT
发布时间：22:40 2026-06-01 HKT

日本富士山每年仅开放2个月，封山期间不时传出山难。据日本《读卖新闻》与东京位置情报调查公司Location AI估计，每年在封山期间，至少约1万人强行进入登山步道。即使政府明令禁止，依法封锁登山步道，依旧无法遏止登山客闯入。

报道指出，富士山的登山路线共有4条，分别是静冈县一侧的富士宫、须走、御殿场路线，以及山梨县一侧的吉田路线。这些登山步道仅在每年7月上旬至9月10日开放，其余大半年实施封山。

登山单位以「合目」计算，从山脚到山顶分成1合目到10合目。由于封山期间遭遇山难的风险极高，步道主管机关静冈县政府与山梨县政府已根据道路法，在5合目至6合目（半山腰附近）设置告示牌与路障，阻止民众通往山顶。同时，政府也强烈呼吁民众，切勿从登山步道以外的地方入山。

民众无视安全坚持登山而遭遇山难的人并不在少数。根据静冈县与山梨县警方的资料，在2019至2025年期间，遭遇山难的人数累计79人，其中有19人死亡。

但当局没有登山实际人数的资料，调查机构利用手机的定位资讯，分析登山步道的人流数据，推算出2019至2025年封山期间，除了2020年受新冠疫情影响之外，其余年份每年至少有8千至1.2万人登山。

其中，以临开山前的6月以及刚封山后的9月人数最多；依路线来看，可以开车直达5合目出发、且到山顶距离最短的「富士宫路线」大约占了一半。依年龄层来看，50岁以上的民众占了超过一半。

这次的数据并不包含访日的外国游客。考虑到开山期间，外国人占了登山客的2至5成，且封山期间也曾发生过外国人遭遇山难的案件，实际人数恐怕比上述估计更多。

管辖富士宫路线的静冈县富士宫市政府负责人对分析结果表示，「人数比想像中还要多，未来希望与县政府合作，共同研拟更有效的应对策略。」

为了验证推算方法的合理性，团队以相同方式推算了开山期间的登山人数，与官方统计相符，借此确认今次分析所推算的规模。

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