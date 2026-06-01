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魂断芭堤雅｜外籍男冲进路轨遭火车撞碎　尸块喷飞200米

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更新时间：22:10 2026-06-01 HKT
发布时间：22:10 2026-06-01 HKT

泰国芭堤雅发生一宗火车撞人事故，一列特急旅客列车5月30日行经春武里府邦拉蒙县时，在轨道上撞飞一名外籍男子，死者身体因遭受剧烈撞击当场撕裂，尸块与内脏喷飞，最远散落至200米外。警方与大批救援人员在现场发动地毯式搜救，至今仍无法凑齐遗体。

根据The Thaiger报道，泰国春武里府警方指出，这宗铁道事故发生于5月30日。事发地点位于邦拉蒙县（Bang Lamung）廊巴赖区（Nong Pla Lai）的「农格艾（Nong Ket Yai）」村落铁轨段。

无法凑齐遗体

救援人员抵达现场时，眼前的景象令人毛骨悚然。由于死者被特急列车正面猛烈撞击，整个人当场被辗碎，残肢与尸块沿着铁道轨道一路喷飞、散落在200米的范围。

大批搜救人员在草丛与铁轨间进行地毯式搜索，然而直到深夜，死者的右小腿以及左手腕仍未完全寻获。由于遗体残缺不全，且身上没有携带任何护照或身份证件，警方目前仅能依据其外观特征，初步研判死者为一名年约30至40岁的外籍男子。

根据调查，案发当时，他身上穿一件英超球会的蓝色球衣、黑色短裤与白色运动鞋。警方也在现场附近的树丛下，发现了一个装有垫子和数瓶水的胶袋，怀疑可能是死者留下的物品。

司机：突然跳入路轨背对火车

51岁火车司机皮拉蓬（Peerapol Iam-noy）在接受警方调查时透露，当时他朝曼谷火车站的方向行驶。就在列车即将通过农格艾村路段时，他突然看到一名身材高大的男子闯入轨道，站在铁轨正中央，随后竟然转身背对著疾驰而来的火车，当时距离车头仅剩不到2米，驾驶员来不及煞车。

警方目前正透过现场留下的零碎衣物与数位鉴识紧急厘清死者身份，初步判断应是卧轨轻生。

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