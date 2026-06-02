公厕马桶用U型座垫五大原因 唔止衞生仲有防盗功能？

一般家庭几乎不会有人用U型马桶座垫，但在公共空间却很常见到，外国不时有人讨论这个现象，原来背后有4大原因，除了与成本和衞生有关，竟然还有防盗功能。

外国网友曾发现随坐垫挖掉一块的奇怪马桶型状。 Reddit

1. 降低成本

U型座圈比环形的缺了一块塑胶，这一小块塑胶就能对生产成本产生巨大的影响，令企业能够以更低的成本为场所购买更多马桶座圈。

2. 参考IAPMO规范

公共厕所座圈采用U型设计的另一个原因，是因应国际公共厕所制造商协会 (IAPMO)自1950年代起订下的规范。该规范本身并不具有法律效力，但许多城市、国家和州政府都采纳为法律。

瞄准「马桶后端」喷溅的尿液可能多达7550滴。

3. 拯救衞生

上述协会针对马桶座圈的调查发现，传统的圆形马桶座圈并不十分衞生，设计成U则可减少身体接触面积，避免尿液残留，也更方便女性伸手擦拭而较不易碰到可能被尿液污染的区域。

4. 适合不同体型

还有理论指出，U型马桶坐垫比较有弹性，让体型壮硕的人用起来比较舒服。有工程师指出，比起椭圆形座垫，U型坐垫比较不容易因为负重不均匀而断裂。

专家指出蹲马桶不应蹲太久。 路透社

5. 防盗利器

令人惊讶的是，马桶座圈原来受全球窃贼欢迎！无论座圈是新的还是旧的，干净的还是脏的，那些有偷窃欲望的人都会想偷这个厕所必备品，原因令人发笑：窃贼觉得既然可以在餐厅或商场随便免费获得马桶座圈，何必要花钱买！但公共空间的坐垫与一般住宅规格不同，便可能减低窃贼的偷窃欲望。