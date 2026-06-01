伊朗男拍示威者「肉身挡军警」画面　被视以色列间谍判囚10年

伊朗去年底因经济危机爆发示威潮，多名抗议者面临严峻法律后果。一名男子去年12月拍下一段示威者坐在路中央，以肉身阻挡军警镇压的画面传遍全球，近日被判处10年徒刑。

根据伊朗国际电视台，男子帕亚胡（Masoud Payahoo）拍下一名示威者独坐街头，不顾性命挡在骑机车的军警部队前方的画面，在网路上广为流传，令全球网友动容。



然而帕亚胡却因这段影片，被伊朗当局以「涉嫌与以色列合作」为由，判处10年有期徒刑。最高法院第9庭宣布维持原判并移送执行，他必须尽速入监服刑。

帕亚胡辩护律师阿加哈尼（Hassan Aghakhani）强调，当事人当时出于一时冲动才举起手机录影，从未打算公开发布影片，仅透过Instagram限时动态分享给少数友人，并非刻意散播，但此说法未获法院采纳。