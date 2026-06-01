菲律宾总统访日︱高市早苗疑醉酒高歌惹非议 日网友批举止怪异：国耻︱有片

5月29日，菲律宾总统小马可斯（Ferdinand Marcos Jr.）结束对日本的国事访问。菲律宾总统通讯办公室其后发布一段影片，显示5月28日晚，日本首相高市早苗与小马可斯在晚宴期间合唱披头四（The Beatles）的经典歌曲。不过影片一出，引来各方侧目。

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日网民：表情夸张 毛骨悚然

这段影片在社交媒体上引发争议，有日本网民指出，高市早苗在片中「疑似醉酒、表情夸张」，并说了「不合适的话」。亦有网民表示，高市「醉酒后举止怪异」，即使清醒时也「表情扭曲，令人毛骨悚然」。更有网民直言，这简直是「日本国耻」，让她担任首相是「一场危机」。