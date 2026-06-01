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南韩SK海力士火警泄剧毒气体 3600人紧急疏散 至少7人送院

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更新时间：13:50 2026-06-01 HKT
发布时间：13:50 2026-06-01 HKT

南韩半导体大厂SK海力士（SK Hynix）位于忠清北道清州的晶片工厂周一上午发生大火，导致毒气泄漏，厂内3千多名员工紧急疏散，至少7人送院。

韩联社报道，SK海力士清州园区于当地时间上午10时半左右传出火警，清州厂4号楼连接M15、M15X厂区的6楼失火，自动洒水系统启动后火势迅速扑灭。

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SK海力士清州厂失火并泄露剧毒气体氟化氢，厂内3600人紧急疏散。SK海力士官网
SK海力士清州厂失火并泄露剧毒气体氟化氢，厂内3600人紧急疏散。SK海力士官网
SK海力士位于清州的晶片工厂发生火警。路透社资料照片
SK海力士位于清州的晶片工厂发生火警。路透社资料照片
SK海力士在DRAM和NAND闪存供应链中占据重要地位。路透社
SK海力士在DRAM和NAND闪存供应链中占据重要地位。路透社

剧毒氟化氢外泄

不过估计有5ppm的剧毒气体氟化氢外泄，起火地点有5人感到眼睛疼痛，另外2人虽然没有具体症状，但由于位于泄露区域因此也一并送院。

SK海力士在氟化氢外泄后，立即将M15、M15X厂区的3600名员工全数疏散，等到安全检查无虞后才会让职员返回工作岗位。

SK海力士表示，生产线设备并未受到影响，因此没有生产中断的情况，目前推估是天然气管线引发火灾，之后将展开详细调查。

全球主要半导体生产基地之一

涉事区域主要用于存放晶片制造过程中所需的各种特种气体，其中就包括具有强腐蚀性和剧毒性的氟化氢。氟化氢在半导体工艺中常用于晶圆蚀刻和清洗，但一旦泄漏，会对人体呼吸道、皮肤及眼睛造成严重伤害，高浓度暴露甚至可能危及生命。

目前南韩消防、警方以及SK海力士方面正在对事故原因展开联合调查。这家晶片工厂是全球主要的半导体生产基地之一，在DRAM和NAND闪存供应链中占据重要地位。
 

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