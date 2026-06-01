美军炸伊朗沿海军事设施 德黑兰反击 科威特响防空警报

美伊再度互轰，伊朗革命卫队周一（1日）发声明称，在美军对伊朗一处通讯塔发动侵略后，革命卫队对侵略源头的美军空军基地进行打击，摧毁了预定目标。科威特军方其后证实，拦截敌方导弹和无人机袭击。较早前，美军中央司令部声称，在刚过去的周末对伊朗戈鲁克地区和格什姆岛的雷达及无人机指挥控制设施实施自卫性打击，以报复伊朗击落一架美军无人机。

美军中央司令部周日发声明称，这些经过慎重考量的针对伊朗打击，分别在5月30日和31日发动，旨在回应伊朗的侵略行径，包括伊朗击落一架在国际水域上空执行任务的美军MQ-1无人机。

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科威特一个空军基地3月曾遭袭击，爆炸起火。路透社

美军舰只参与对伊朗打击。法新社

伊朗表明美方不可信任，权益未保障下不签协议。法新社

伊朗革命衞队：袭美空军基地

声明写道：「美军战斗机迅速反应，摧毁了伊朗的防空系统、一处地面控制站，以及2架对地区水域航行船只构成明确威胁的单向攻击无人机。」

声明说，没有美军人员在行动中受伤。

据伊朗伊斯兰共和国通讯社周日报道，伊朗革命卫队指一架美军MQ-1无人机当天凌晨进入伊朗领海上空，伊方迅速发现并使用导弹将其击落。

科威特疑遭伊朗导弹报复袭击

美军周末反制伊朗后，科威特6月1日遭多枚导弹与无人机攻击，伊朗其后证实，革命卫队对侵略源头的美军空军基地进行打击，摧毁了预定目标。社交媒体同步流传疑似科威特遇袭画面。

科威特全国则响起警报，军方随后称拦截敌方导弹和无人机袭击。

5月28日，科威特声称遭伊朗导弹和无人机袭击。伊朗当时回应称，作为对美军袭击阿巴斯港的回应，伊朗对发动袭击的美军基地进行了打击。美国媒体报道称，伊朗的袭击造成4名美军和3名承包商人员轻伤。

伊朗：美方不可信任 权益未保障不签协议

与此同时，伊朗首席谈判代表卡利巴夫警告，美国不可信任，并表示除非美方完全保障伊朗权利，否则德黑兰不会同意与华府达成任何协议。

美国总统特朗普曾表示，他的首要任务包括遏止伊朗发展任何核武，以及重新开放遭封锁的霍尔木兹海峡。

然而，德黑兰当局一再对特朗普的说法表示怀疑，且双方在核心议题上仍存在巨大分歧。卡利巴夫在国营电视台播放的影片中强调：「在确保伊朗人民的权益获得保障之前，我们不会批准任何协议。」

