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抢学生族 | 戴尔推亲民价XPS 13 剑指苹果MacBook Neo

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更新时间：11:56 2026-06-01 HKT
发布时间：11:56 2026-06-01 HKT

美国笔电大厂戴尔（Dell）推出旗下最平价、最轻薄的笔记型电脑XPS 13，希望透过吸引学生和年轻专业人士，挑战苹果（Apple）今年3月3月推出并掀起热潮的MacBook Neo。XPS 13主打更小、更轻、几乎没有多余接孔的铝合金机身设计，厚12.7毫米，重约2.2磅，比2.7磅的MacBook Neo更轻。

学生优惠价4680港元

XPS 13定价699美元（约5462港元），并于开学季节期间，为16岁以上学生提供599美元（约4680港元）优惠价。而MacBook Neo一般售价599美元，学生优惠价则低至500美元（约3900港元）。

戴尔重塑XPS 13 定位，用亲民价直击苹果平价市场。Amazon.com
戴尔重塑XPS 13 定位，用亲民价直击苹果平价市场。Amazon.com
戴尔推亲民价XPS 13，剑指苹果MacBook Neo。Amazon.com
戴尔推亲民价XPS 13，剑指苹果MacBook Neo。Amazon.com
XPS 13主打轻薄机身。Dell官网
XPS 13主打轻薄机身。Dell官网
戴尔今次以较低价位产品积极抢攻笔电市场。路透社
戴尔今次以较低价位产品积极抢攻笔电市场。路透社

戴尔表示，XPS 13不仅价格具竞争力，更强调在效能与使用体验方面优于同级产品。公司指出，XPS 13为旗下最轻薄的笔电机种，同时配备更大的显示屏幕。在硬件配置方面，XPS 13最高可选配32GB记忆体，而MacBook Neo仅提供8GB统一记忆体，无法升级。

冀抢占MacBook Neo市场

其他优势包括更快的Wi-Fi 7无线网路，以及最长17小时的串流影音续航力，略高于MacBook Neo的16小时。但XPS 13取消了内置耳机孔，使用者需依赖内建四扬声器系统、透过蓝牙耳机或USB-C转接器使用音讯功能。

市场分析认为，戴尔今次以较低价位产品积极抢攻笔电市场，显示戴尔正借镜苹果策略，在记忆体晶片供应趋紧、消费者对价格更加敏感的市场环境下，扩大产品触及范围与客源。

今年3月，苹果推出MacBook Neo系列，主要锁定Chromebook与入门级Windows笔电市场。该产品上市后，也带动苹果第2季业绩表现。

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