改坏名︱16岁少年为蓝芽取名「炸弹」 美联航客机响安全警报紧急折返

美国当地时间5月30日晚，由于一名乘客的蓝牙耳机名称带有威胁性，触发安全警报，美国联合航空（United Airlines）一架从新泽西州飞往西班牙的航机不得不在飞行途中调头返航。

飞行3小时后折返

航班追踪数据显示，这架波音767型客机载有190名乘客和12名机组人员，于当地时间30日下午6时左右，从美国纽华克自由国际机场（Newark Liberty International Airport）起飞，前往西班牙马略卡岛帕尔马市（Palma），但在在飞行约3小时后返回纽华克机场。

据当地媒体报道，有乘客以「四个特殊字母组成的单字」为其蓝牙装置命名。航空新闻媒体 Airlive 补充，该词汇即为「BOMB」（炸弹）。机上一名乘客在网上发文称，机组人员曾多次要求所有乘客关闭蓝牙设备，但仍有两部装置保持开启，并显示「危险词汇」。基于安全考虑，机组人员在与位于芝加哥的美联航总部沟通后，决定返航。

FBI介入调查

飞机返回后，所有乘客被要求落机，由机场警察对机舱进行全面搜查。乘客随后亦需重新接受安检，才获准再次登机。后续调查发现，该「危险装置」是一名16岁少年佩戴的Fitbit智能手环，而「炸弹」只是他为该装置所设定的名称。这名身份未公开的少年目前并未面临任何刑事指控，但美国联邦调查局（FBI）已介入调查此事。

联合航空也未进一步详细交代事件，而被迫折返的乘客，最终于5月31日凌晨搭乘由新机组人员执飞的替代航班离开，并于当日下午抵达帕尔马。

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其实，美联航在今年5月已多次出现「麻烦」。5月初，一名乘客因手机热点名称不恰当，机师发出警告，要求其在30秒内删除该名称。同在5月初，一架客机在纽瓦克机场降落时，撞上附近高速公路的一支灯柱及一辆行驶中的拖车。客机最终安全降落，拖车司机受轻伤。5月29日，美联航一班国内航班因乘客行为不当，构成安全隐患，被迫转飞至其他机场降落。