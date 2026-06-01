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俄乌战争 | 传俄招募女学生参战 诱以高薪负责无人机监控

即时国际
更新时间：11:14 2026-06-01 HKT
发布时间：11:14 2026-06-01 HKT

持续4年3个多月的俄乌战争相持不下，在俄罗斯乌里扬诺夫斯克州，首度传出有女学生被招募参战。人权组织人士透露，她们可能会被分配执行监控无人机及其他军事行政相关的任务。

乌克兰新闻网站ua.news报道，一名就读于工业城镇库佐瓦托沃技术学院4年级的男学生，向人权组织「穿越森林」（Go Through the Forest / Idit Lisom）透露这项消息；遭招募的女学生正是就读于该校。

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这名男学生声称：「我们透过短讯和社交平台VK收到通知，说主任想跟我们谈谈。最后，他先像往常一样向男生们提供志愿役合约。但接著，他开始向所有女生提供一份防空部队的新合约。我们技术学院已经有女生签约了。」

以11万薪酬招募

受访者表示，招募人员几乎每周都会造访学校，不断向女学生「灌输」签约服役毫无危险的想法。他说：「他们宣称『这很安全，她们只需坐在办公室里监控无人机，而且还能额外拿到100万卢布（约11万港元）。』」

该名学生指出，库佐瓦托沃技术学院已有至少5名女学生，透过这种方式被招募。该校专门培育经济与会计、餐饮服务技术、农业机械化等领域的专业人才。「穿越森林」强调：「这是我们首次接获不仅针对女学生进行招募，而且她们还实际签署合约的通报。」

传50万俄军阵亡

报道说，克里姆林宫也已实施一项混合计划，暗中招募外国人参战。

据英国情报机关「政府通讯总部」（GCHQ）最新评估，已有将近50万名俄军在乌克兰战场阵亡，俄国部队的攻势正在退缩。

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