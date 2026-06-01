中日关系紧张冲击观光 日赴华游客骤减9成

中日关系持续紧张，不仅影响中国旅客赴日意愿，日本人赴中国旅游也明显降温。旅游业者透露，预约取消暴增，再加上航班减少等因素，日本旅客赴中国人数近半年骤减约9成。

共同社报道，日本大型旅行社负责中国线的业者指出，航班减少造成机位不足、赴中国旅游热度下降，再加上中东局势恶化推升燃油成本，造成日本旅客赴中国人数近半年大减。

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一对穿著中国传统服饰的外国游客，在北京故宫外拍照留念。路透社

中日关系持续紧张，影响中国旅客赴日意愿。路透社

中国各家航空公司已宣布减少日本航班。美联社

去年赴华日客原本呈上升趋势

2025年赴中国的日本旅客人数原本呈现上升趋势，一度恢复至疫情前的一半。然而，自去年11月以来，日本人赴中国的预约取消大幅增加。业者坦言，原本正在计划扩充中国旅游商品，没料到中日关系突然变得紧张，市场气氛急转直下。

上海旅游业者也指出，自去年11月后，日本团体旅游约有一半取消。当地大型旅行社负责日本市场的人员分析，可能是担心安全问题。即使已经完成预订，也常因航班停飞被迫取消，该旅行社目前接待的日本旅客比起去年同期减少约7成。

高市早苗「台湾有事」带来冲击

在日本首相高市早苗的「台湾有事」国会答询之后，中国政府呼吁公民避免前往日本旅游，中国各家航空公司也宣布减少日本航班。根据中国媒体报道，今年3月中国飞往日本航班共有2691架次取消，取消率约5成。

另一方面，日本关西机场日前公布4月营运概况显示，受相关影响，中国旅客4月进出关西机场的人数，较去年同期大减61%。

影响前线观光业人员

观光降温也冲击第一线从业人员。以世界遗产兵马俑闻名的陕西省西安市，目前所有直飞日本的航班全部停飞。一名从事日语导览约30年的57岁导游表示，今年一名日本观光客都没有接待到，原定4月到访的日本高中修学旅行也已取消。

北京一名导游也说，3月以来几乎没有日本客人，「收入减少约9成」。他表示，疫情期间已经有很多日语导游转行。