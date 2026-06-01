伊朗局势︱美媒：伊朗仅靠推土机卡车 重开50条导弹基地隧道

美伊谈判仍在进行当中。然而，据美国有线电视新闻网（CNN）于6月1日发布的卫星图片显示，伊朗仅凭借推土机及自动倾卸卡车等基本设备，便已成功化解美军的打击。

其他设施亦已修复

美国与以色列在为期数星期的空袭行动中，透过炸毁道路及堵塞隧道入口，试图限制伊朗进出其地下导弹基地。然而，伊朗目前已大致完成相关修复工作。根据CNN的统计，美以两国对伊朗18个地下导弹基地发动的空袭，共导致69个隧道入口被堵塞，当中有50个已重新疏通。

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此外，伊朗也修复了遇袭基地的道路和其他设施。卫星影像显示，几乎所有弹坑都已填平，其中两处甚至重新铺设了路面。

停火后加快疏通进度

早在达成停火协议之前，伊朗就冒著极大风险疏通被炸的隧道入口，这使它得以继续发射导弹，尽管发射频率大幅降低；而在停火后，伊朗更是加快了挖掘速度。

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詹姆斯马丁防扩散研究中心（James Martin Center for Nonproliferation Studies）研究员莱尔（Sam Lair）分析，如果战火重燃，伊朗只要还有发射器和人员，就有能力继续发射导弹，即便导弹生产已经中止。 他更补充，美以无法仅仅透过瞄准隧道入口，来摧毁伊朗的导弹能力。

莱尔说：「美军已摧毁了伊朗部份的导弹部队，但若缺乏明确的战略目标与可行的胜利理论，最终仍可能导致战略上的失败。」

根据专家估计，伊朗地下设施中还储存约1000枚导弹，地面攻击对这些导弹库存造成的破坏应该不大。