美阻辉达、AMD高阶AI晶片 流向中国境外子公司

美国商务部周日采取行动，防堵企业向位于中国境外的中国子公司出口全球最先进的AI晶片，包括辉达（NVIDIA）最先进的Rubin与Blackwell处理器，以及超微（AMD）的MI350X晶片。

商务部网站是在周日发布这项最新指引，指出即使相关公司位于中国境外，只要其总部设在中国，先进晶片出口仍须遵守许可证要求。不过，新指引并未要求资料中心停止使用这些晶片，或对诸如伺服器等高阶运算设备中断相关服务。

美国商务部采取行动，防堵企业向位于中国境外的中国子公司出口全球最先进的AI晶片。路透社

美采行动防中国海外子公司取得辉达（NVIDIA）最先进的Rubin与Blackwell处理器。路透社

过去近一年来，美国最先进的AI晶片可能持续流向设于马来西亚等地的中国AI企业海外子公司。路透社

采取行动堵塞漏洞

美国一直试图限制中国企业取得发展关键AI能力所需的半导体，但过去近一年来，美国最先进的AI晶片可能持续流向设于马来西亚等地的中国AI企业海外子公司。

暂时未悉过去一年有多少晶片已经出口到中国境外子公司，而一名深入了解供应链的晶片产业人士估计，数量可能高达数万甚至数十万颗。

追溯至2025年5月

相关出口漏洞可追溯至2025年5月，当时商务部宣布不执行拜登政府卸任前最后时期推出的「人工智能扩散规则（AI Diffusion Rule）」。该规定原本用于管控全球对AI晶片的取得与流通，将各个国家分级管制，让先进运算能力留在美国及其盟国，同时设法以更多方式阻止中国取得这些技术。

科技专家、前国务院官员麦奎尔（Chris McGuire）周日在社交媒体发文指出，这项漏洞允许中国企业的海外子公司在无须取得许可证的情况下购买辉达Blackwell晶片，「中国企业一直在购买这些晶片，而且很可能是大规模采购」。