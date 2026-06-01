马尔代夫｜5意大利人探险亡惨剧 专家推测被吸入洞穴耗尽氧气亡

马尔地夫早前发生当地史上最惨重的潜水集体罹难事故，一个由经验丰富的专家组成的义大利潜水团队，在当地著名的「鲨鱼洞」潜水时失踪，5名潜水员的遗体于19日被全数寻获。由于罹难者均具备极为丰富的专业水下经验，事件引发国际潜水界高度震惊，纷纷对悲剧成因提出各种推测。有高压医学专家最新研判，潜水团队极可能是遭遇了罕见的水下「文丘里效应」（Venturi effect），集体被强劲水流吸入黑暗洞穴，最终在慌乱中耗尽氧气溺毙。

狭窄通道形同水下真空 搜救机械人亦难前进

被称为「鲨鱼洞」的薄瓦纳坎杜洞穴（Thinwana Kandu）一向以水流凶险著称。意大利水下及高压医学学会主席博洛尼尼（Alfonso Bolognini）向当地媒体透露，根据「潜水员警报网络欧洲」（Divers Alert Network Europe）专家所描述的水下环境，该洞穴的入口通道异常狭窄。

博洛尼尼指出，当大量海水涌入狭窄通道时，极易形成流体力学中的「文丘里效应」，即流体在通道收窄时会疯狂加速，并因压力骤降而产生强大的真空吸力。他透露，搜救初期人员曾派出遥控潜水器（ROV）前往洞穴入口探路，未料水下暗流威力惊人，连机械人也无法抵受强大水流而无法进入，搜救人员最终只能冒险亲自潜入。

零能见度易引发极度恐慌 罹难者包括海洋生物学家

结合搜救潜水员提供的洞穴示意图，博洛尼尼推测，事发时现场极可能产生了极其恐怖的吸力，「可能是全员在毫无防备下一起被吸入洞穴，亦可能是其中一人先被吸进去，其余队员在试图施救时相继遇险。」

他形容，众人被吸入洞穴后，随即陷入一个能见度趋近于零的极度黑暗环境，即使经验再丰富，在这种突如其来的窒息感与真空环境下，恐防亦已因慌乱而彻底失去方向感，「在他们于黑暗中拚命寻找出口突围的过程中，体力大量消耗，很可能在短时间内便耗尽了气瓶内的氧气」。

搜救军人患减压病殉职 罗马检察官彻查过失杀人

这宗马尔地夫史上最黑暗的潜水灾难，死者身份均为专业精英，包括52岁的海洋生物学家蒙特法科内（Monica Montefalcone）及其20岁女儿索马卡尔（Giorgia Sommacal）、31岁研究员奥德尼诺（Muriel Oddenino）、海洋生物学硕士瓜尔蒂耶里（Federico Gualtieri），以及44岁的专业潜水教练贝内代蒂（Gianluca Benedetti）。

惨剧的死亡人数其后更添一人，在紧凑的搜救行动中，马尔地夫军方一名救援潜水员马胡帝（Mohamed Mahudhee），于16日执勤时不幸患上严重的减压病（俗称潜水夫病），经抢救后宣告不治，令这宗悲剧的罹难人数增至6人。目前，罗马检察官办公室已正式对事件启动过失杀人调查，全力追查是否涉及人为疏忽或安全指引违规。