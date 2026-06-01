史上最贵香蕉失窃 法国美术馆报案 孙宇晨曾掷4000万吃掉

由意大利视觉艺术家卡特兰（Maurizio Cattelan）创作、以胶带贴在墙上的一条香蕉艺术品，在法国东部一间美术馆失窃。这根香蕉名为「喜剧演员」（Comedian），中国出生的加密货币创办人孙宇晨2024年斥资520万美元（约4063万港元）买下这件作品的一个版本，几天后在镜头前将其吃下肚，一度掀起热议。

这条香蕉艺术品正在庞毕度中心梅斯分馆（Centre Pompidou-Metz）展出，馆方警卫上周六发现这条香蕉不翼而飞后报警，馆方发声明表示，已经对身分不明人士提出盗窃刑事起诉。馆方同时指出，已经对失窃的香蕉进行替换。

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法国庞毕度中心梅斯分馆的香蕉艺术品失窃。instagram.com/centrepompidoumetz_

孙宇晨2024年斥资520万美元买下这件艺术品，其后当场吃下。Ｘ／sunyuchentron

中国出生的加密货币创办人孙宇晨。孙宇晨IG

庞毕度中心梅斯分馆。Centre Pompidou-Metz

孙宇晨曾斥资520万美元买下

这件概念性作品以香蕉为主体，因为鲜果会腐烂发黑，每3天就会更换一次，它过去也曾屡遭破坏。

去年7月，一名参观者曾当场把香蕉吃掉，但警卫迅速介入，并重新贴上一根香蕉。卡特兰当时表示，对于参观者只吃掉香蕉而没有连胶带一起吞下感到失望。不过涉事馆方没有起诉该名参观者。

今次由于涉案人身分不明，馆方决定提出刑事起诉，强调「没有与对方对话的可能性」。馆方指出，这是同类事件第2次发生，认为这涉及到尊重这项艺术作品的问题。

首次拍售12万美元 屡被吃掉创话题

卡特兰这项创作旨在对艺术概念和艺术价值提出质疑，自从2019年在美国佛罗里达州迈阿密滩举行的巴塞尔艺术展（Art Basel）首次亮相时以12万美元（约94万港元）拍售以来，就话题不断。

行为艺术家达图那（David Datuna）在2019年一场展览中吃掉这根香蕉，他当时表示自己「饿了」。

然而，这件作品的价值后来水涨船高。

2024年，加密货币创办人孙宇晨斥资520万美元买下这件作品的一个版本，几天后在镜头前将其吃下肚，一度引起外界热议。