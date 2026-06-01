游日注意︱台风「蔷薇」逼近冲绳 逾400航班取消

今年第6号台风「蔷薇」正逼近日本南部，截至昨日晚间8时（香港时间晚上7时），冲绳地区已取消超过400个航班。日本气象厅警告，冲绳今日起恐出现足以吹倒电线杆的猛烈强风与暴雨，呼吁民众提高警戒并及早做好防台准备。

累积雨量恐续增加

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「蔷薇」（Jangmi）意为一种玫瑰，这一名称由南韩提供。根据日本气象厅资料，「蔷薇」台风下午3时位于冲绳南方海域，以每小时约20公里速度朝北移动。未来台风将持续增强并北上，预计6月1日（今日）至2日以强烈势力逼近冲绳与奄美地区。气象厅指出，台风预计今日最接近冲绳，2日接近奄美，之后转向东北朝日本西部与东部前进，最快3日可能逼近近畿、东海与关东甲信地区。

气象厅与国土交通省下午召开记者会警告，冲绳与奄美地区今日起恐出现足以吹翻行进中卡车、吹倒电线杆及树木的猛烈强风。降雨方面，冲绳预计今日上午降下暴雨，奄美则从下午开始雨势增强，西日本与东日本也因梅雨锋面加上台风带来暖湿空气影响，可能在台风抵达前就先降下豪雨，之后因台风接近，降雨时间拉长，累积雨量恐续增加。

香港快运表示，受台风蔷薇影响，2026年6月1日往返香港及冲绳的UO844、UO845、UO824及UO825航班将会取消。另外，原定于2026年6月2日出发的UO842及UO843航班亦会取消。香港航空称，周一有四班往返冲绳及香港的航班，现改期至周二，已豁免受影响航班重新订位、更改航点或退票的手续费。