日本海岸惊现「恶魔獠牙怪鱼」 网民忧地震先兆

日本静冈市海岸惊现两条外形极度狰狞的怪鱼，其中一条更长有令人毛骨悚然的锐利獠牙及尖刺鱼鳍，宛如科幻电影中的异形生物。有网民将这组「恶魔怪鱼」的照片上传至社交平台X后，随即在网上疯传爆红，引来大批网民热烈讨论，更有人忧心忡忡地质疑这是否大地震爆发前的凶兆。

獠牙怪鱼直逼264万点击 网民惊呼：RPG水中怪兽

综合日媒报道，日本一名叫「那月」的网民，早前路过静冈市清水区海岸时，无意中在岸边发现两条被海浪冲上滩头的古怪死鱼。楼主感到极为新奇及惊讶，遂拍下照片并于本月初上传至社交平台X，更幽默地留言称：「有东西被发射到空中。」

日本静冈市海岸惊现两条外形极度狰狞的怪鱼，其中一条更长有令人毛骨悚然的锐利獠牙及尖刺鱼鳍，宛如科幻电影中的异形生物。

其中一条怪鱼长有令人毛骨悚然的锐利獠牙及尖刺鱼鳍，宛如科幻电影中的异形生物。

另一条较细小的怪鱼，鱼身则呈圆形，同样长有极为尖锐的背鳍。

照片曝光后迅速吸引全网目光，至今已累计吸引超过264万次点击浏览。从照片可见，其中一条怪鱼的鱼身异常幼长，呈蛇形，牠死前张大嘴巴，露出一整排如剃刀般锋利的尖锐牙齿，背部则长有尖刺状的鱼鳍，样子极其凶恶吓人。至于另一条较细小的怪鱼，鱼身则呈圆形，同样长有极为尖锐的背鳍。

网民联想「地震鱼」 忧海床巨变恐现天灾

这两条怪鱼的恐怖卖相吓坏不少网民，纷纷留言惊呼「这两条鱼看来好可怕」、「好锋利的牙齿」、「应该是深海鱼」。由于其外形与俗称「地震鱼」的皇带鱼同样怪异，不少网民随即联想到天灾先兆，忧心忡忡地表示：「这是哪里的海边？难道是地震先兆？」、「该不会是海里出了什么事吧？」怀疑深海地壳出现变动才导致怪鱼现形。

不过，亦有网民发挥幽默本色，打趣笑言「感觉像电玩游戏的水中怪物」、「这是角色扮演游戏（RPG）的水中怪兽吧」、「那是传说中的水属性剑」，笑称怪鱼与游戏道具撞样。

日媒引专家揭身世：两者皆为深海鱼

面对网民的热烈猜测与恐慌，日媒其后引述专家报告，正式揭开这两条怪鱼的神秘身世。专家指出，该条长著狰狞獠牙的蛇形怪鱼，真实名称为「长吻帆蜥鱼」；而另一条身形较圆、长有锋利背鳍的则是「雨印鲷」。

专家解释，这两种鱼类确实都属于深海鱼，不过牠们偶尔也会上升到相对较浅的海域活动。在活动期间，部分个体会被渔民布置的底拖网误捕，而部分个体则可能因身体虚弱或受洋流影响，被海浪冲上岸边搁浅死亡。