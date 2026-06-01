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伊朗局势｜传佩泽希齐扬向最高领袖请辞 伊总统府否认：正全力以赴处理国政

即时国际
更新时间：04:32 2026-06-01 HKT
发布时间：04:32 2026-06-01 HKT

总部位于伦敦的伊朗国际电视台（Iran International）引述知情人士报道，指伊朗总统佩泽希齐扬已于周日（31日）发出正式信函，向最高领袖办公室提出请辞。伊朗官方随即否认并公开辟谣，指佩泽希齐扬正全力以赴处理国政。

据外媒引述该名知情人士透露，佩泽希齐扬在呈交予最高领袖办公室的辞职信中表示，总统与内阁政府在近期实际上「已被完全排除」在国家重大及关键的决策过程之外，这导致国家出现权力真空，伊斯兰革命卫队得以全面控制大局。

伊朗官方指佩泽希齐扬（右）正全力以赴处理国政，为请辞传闻辟谣。美联社资料图片
伊朗官方指佩泽希齐扬（右）正全力以赴处理国政，为请辞传闻辟谣。美联社资料图片

由于正值美伊战争及外交谈判的关键时刻，总统惊传请辞的消息旋即引发国际社会高度关注。

伊朗政府在消息传出后火速辟谣。伊朗政府信息委员会主席哈兹拉蒂（Elias Hazrati）深夜公开发表声明，指有关总统已经请辞的传闻纯属子虚乌有，并指总统佩泽希齐扬目前正以全部精力与专注力，如常处理各项国家重大事务。

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