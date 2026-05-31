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缅甸储存矿场炸药建筑物爆炸 酿逾45死70伤

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更新时间：22:59 2026-05-31 HKT
发布时间：22:59 2026-05-31 HKT

美联社引述缅甸独立媒体报道，缅甸东北部一栋据称存放矿用炸药的建筑物于周日（5月31日）中午发生剧烈爆炸，造成超过45人死亡，另有约70人受伤。

央视新闻报道，经初步调查，此次事故为炸药爆炸引起，爆炸地点存储著大量用于采矿作业的炸药。目前当地相关部门正对受灾民众开展救济、医疗和安置工作。

爆炸威力强大，远处清楚看到蘑菇云直冲半空。X@CCTV Asia Pacific
爆炸威力强大，远处清楚看到蘑菇云直冲半空。X@CCTV Asia Pacific
爆炸威力强大，远处清楚看到蘑菇云直冲半空。X@CCTV Asia Pacific
爆炸威力强大，远处清楚看到蘑菇云直冲半空。X@CCTV Asia Pacific
爆炸威力强大，远处清楚看到蘑菇云直冲半空。
爆炸威力强大，远处清楚看到蘑菇云直冲半空。

距离中国边境仅3公里

消息指，是次爆炸地点为缅甸掸邦北部南坎镇高德村，有指地点仅距离中国边境大约3公里。云南瑞丽市委网信办通报，今日（31日）下午2时许，缅甸掸邦北部南坎镇高德村发生爆炸，我市部分群众虽目击到浓烟。但未对群众生产生活造成影响。请市民保持冷静，

网上亦传出疑似爆炸一刻的影片，见爆炸后，远处清楚看到蘑菇云直冲上半空。而央视在社交平台X发布影片所见，爆炸威力大，影片传来玻璃碎片声。

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