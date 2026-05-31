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汉坦病毒︱「洪迪厄斯号」完成消毒 获准复航

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更新时间：09:49 2026-05-31 HKT
发布时间：09:49 2026-05-31 HKT

早前爆发汉坦病毒（Hantavirus，另译汉他）疫情、造成三名乘客死亡的豪华探险邮轮「洪迪厄斯号」（MV Hondius），在完成全面清洁消毒后，日前已获荷兰公共卫生当局批准再次出海。该船预计于6月13日起恢复既定航程。

6月中恢复航程

法新社报道，荷兰公共卫生当局于星期六（5月30日）表示，经最终检查确认，「从公共卫生角度来看，洪迪厄斯号（MV Hondius）再次出海已不存在任何障碍」。在完成清洁与消毒后，该船已获准再次出海。拥有这艘豪华探险邮轮的荷兰泛海探险公司表示，待检查结束后，洪迪厄斯号会离开鹿特丹，并从6月13日起恢复既定航程。

该邮轮原定从阿根廷驶往非洲国家佛得角，但因船上爆发汉坦病毒疫情，造成三名乘客死亡，航程被迫中断。多数乘客随后在西班牙加那利群岛（Canarias）的特内里费岛（Tenerife）下船，并搭机返回各自国家。

洪迪厄斯号于5月18日驶入欧洲最大港口鹿特丹，船上剩余的船员随即接受隔离检疫。世界卫生组织迄今已确认，与此次疫情相关的确诊病例累计达13起，其中包括3例死亡。

相关新闻：汉坦病毒｜阿根廷拒重入世卫 一年内病例翻倍

汉坦病毒主要透过囓齿动物的粪便与尿液，以空气微粒形式传播给人类。目前医学界尚未研发出针对该病毒的疫苗或特效疗法，防控主要依赖于环境清洁与个人防护。
 

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