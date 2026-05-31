困扰学界80年数学难题 AI破解「平面单位距离猜想」

美国人工智能(AI)公司OpenAI近日宣布，其AI模型成功破解困扰学界长达80年的难题「平面单位距离猜想」。这项颠覆性成果展示了AI从过去连基本运算都显得笨拙，到如今具备解决高等几何理论的智慧，引发学界轰动。

该猜想由传奇数学家艾狄胥于1946年提出，是离散几何领域的核心难题。简单来说，其核心问题是：「如果你在一张纸上画n个点，有多少对点之间的距离恰好为1个单位？」艾狄胥本人的猜测是，将这些点排列成网格可以得到一定数量的点对，没有其他排列方式会做得更好。80年来，学界也普遍相信类似「正方形网格」是最好的解法。然而，OpenAI的通用推理模型自主推导出了一套打破传统网格思维的反证。它突破性地运用了高阶的「代数数论」，在平面上建构出了一种全新的点阵排列方式，宣告推翻艾狄胥「平面单位距离猜想」。

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顶尖数学家验证推理有效

随即，多位非OpenAI公司的国际顶尖数学家验证其推理有效。这项突破让不少对AI能否彻底改变数学抱持怀疑态度的学者都感到震惊。普林斯顿大学教授阿隆称赞AI做到了人类尝试却失败的事，多伦多大学助理教授利特亦称其为令人兴奋的独立成果。数学界最高荣誉之一「菲尔兹奖」的得主高尔斯更给予极高评价：「若此推理由人撰写并提交到《数学年刊》，而我被要求快速给出意见，我会毫不犹豫推荐接收。」他还表示，人类在解决数学问题方面将很难与AI竞争。曾对OpenAI早期数学成果持批评态度的数学家布鲁姆审查后也承认，AI拥有高于人类的毅力，走完了那些因耗时而被人类放弃的路径。