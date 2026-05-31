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外交部宣布：英国外相顾绮慧周一访华

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更新时间：16:06 2026-05-31 HKT
发布时间：16:06 2026-05-31 HKT

英国外交大臣顾绮慧（Yvette Cooper）将于明日（6月1日）展开访华行程，期间将于北京与国家副主席韩正及外交部长王毅会晤，并于翌日前往深圳，参与以科技及创新发展为主题的活动，了解当地科研及高科技产业发展情况。

外交部今日（31日）在网站公布有关消息。外交部发言人宣布：应中共中央政治局委员、外交部长王毅邀请，英国外交大臣顾绮慧将于6月1日至3日访华并举行第十一次中英战略对话。

英首相施纪贤1月访华

今次访问正值英中关系回暖之际。英国首相施纪贤（Keir Starmer）今年1月访华期间，与中国国家主席习近平同意重启双边关系，并承诺在贸易、投资及科技等领域加强合作。施纪贤亦成为八年来首位访华的英国首相。

顾绮慧其后将于6月4日访问印度，与印度外长会面，并与商界、学术界及政府伙伴交流，推动英印「2035愿景」合作计划。

英国政府表示，在全球地缘政治紧张升温、美伊冲突推高油价，以及英国经济增长疲弱背景下，顾绮慧此行与中国及印度两大经济体接触，将集中讨论如何应对当前最重大的全球挑战。

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