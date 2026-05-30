香格里拉对话︱美防长：不要保护国只要伙伴 资助防务时代已结束

第23届香格里拉对话会昨日在新加坡开幕，来自40多个国家与地区的政要、国防官员及专家学者出席会议。美国防长赫格塞思（Hegseth）在今天（5月30日）的演讲中警告盟友，美国资助富裕国家国防的时代已经结束。他未提及台湾以及南海问题。

美防长：承担防务开支将受益

除了亚太地区，赫格塞思也谈到防务问题。他特别指出，美国资助富裕国家国防的时代已经结束，美国需要的是伙伴，而不是保护国，美国所组建的联盟是基于共同责任而非依赖。同时，他也点名日本、南韩、澳洲以及菲律宾、马来西亚、印尼等东南亚国家，表示这些国家近年主动增加国防开支、提升军力，协助分担责任，而他们获得的利益将是显而易见的。

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今年未提台湾 去年提5次

赫格塞思今年演讲未提台湾，与去年五次提及形成对比。但他在提问环节被问及对台军售时表示，任何决定将由特朗普做出。赫格塞思称，美方立场没有改变，但未明确说明军售是否继续。特朗普近期暂缓批准一笔140亿美元（近1100亿港元）对台军售，北京则多次警告华府须保持谨慎。

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前驻美大使：有理不在声高

在场与会的中国前驻美大使崔天凯表示：「我想他（赫格塞思）是在试图贯彻（特朗普）总统的意图。中美之间不管有分歧也好，有共识也好，当然需要坐下来冷静地、安静地好好沟通、好好交流，而不是一直大声在那吵架。中国有句话：有理不在声高。」

此外，中东局势与能源安全以及日本军事动向预料也是本次香会的讨论重点。