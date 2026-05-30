日本人口5年锐减309万 少子化危机加剧

根据昨日发表的官方数据，日本的人口在5年内暴跌逾300万人，反映少子化危机加剧。总务省公布的初值显示，包括外国人在内的日本总人口，截至去年10月1日为1亿2304万9524人，较前一次2020年的调查相比，减少309万6575人，减少数量与幅度皆创新高。

45个道府县人口均减少

日本政府从1920年起每5年实施一次「国势调查」，人口也被列为调查项目。总务省将在今年9月公布确定值。而日本去年的「国势调查」初值显示，总人口是继2015年与2020年连续3次减少。

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总人口与2020年的数据相比，减少幅度为2.5%，较前一次2020年减少94万8646人、幅度0.7%相比，显著扩大。这次调查之中，人口增加的地区只有东京都与冲绳县，其他45个道府县均为减少；过去一段时间，外地人口持续迁入的神奈川县、埼玉县、千叶县的首都圈3县，还有爱知县与福冈县人口，在这次调查中均转为减少。这也显示，人口减少的浪潮已经明显波及日本大都市。

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日本总务省指出，主因是少子化的关系，使人口自然减少加速；而前一次调查正逢新冠疫情期间，许多住在海外的日侨暂时回国，所以也影响统计数据。

日本于2020年前一次实施「国势调查」时，总人口全球排名第11，这次调查出的总人口被非洲国家埃塞俄比亚的1.35亿人超越，使日本跌到世界排名第12。