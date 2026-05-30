美法官裁定 特朗普名字从甘迺迪中心移除 

美国华盛顿特区联邦法院周五（29日）裁决，总统特朗普将其个人名字强行加入国家级文化艺术地标「甘迺迪表演艺术中心」（Kennedy Center）的举动属于违法，同时紧急叫停了白宫计划将该中心关闭两年、进行涉资逾2.5亿美元（约20亿亿港元）的大型翻修工程。这是特朗普在第二任期内，企图在首都华盛顿华丽历史建筑群中烙下个人印记的扩张行动中，所遭遇的最新法律挫败。

强行冠名越权 法官下令两周内「除名」

由前民主党总统奥巴马提名的华盛顿特区联邦法官库珀（Christopher Cooper）在判词中直言，甘迺迪中心董事会于今年3月16日投票通过关闭场馆进行翻修的决定，是「资讯不足且似乎预先设定」的，完全无视了法律义务。虽然白宫早前高调宣布大翻修将于今年7月动工并持续两年，但库珀的裁决令该庞大计划即时搁置。

库珀续指，董事会单方面将特朗普的名字强行加到中心名称上的举动，已经「超越了法定权限」。他强调，该中心的名称是由美国国会依法赋予的，唯有国会具备法定权限对其作出更改，任何个人都不能被纪念在该建筑物的正门门廊上。法院遂对被告下达严厉指令，必须在两星期内将特朗普的名字从中心外墙及所有官方电子或实体标志中彻底移除。

特朗普炮轰法官可耻 扬言交回国会管辖

裁决形同给白宫狠狠盖了一记耳光。特朗普数小时后随即在其社交平台Truth Social上发文反击，怒轰库珀「应该感到羞耻」，并声称自己决定全面退出该项翻修计划，将这座艺术机构的控制权交还给国会。

特朗普在贴文中尽显不满：「除非我能自由地去做那些我比任何人都做得更好的事情——即从物理、财政和艺术上全面复兴这个机构，否则，我毫无兴趣继续这场注定只能走向『永无岛』（NEVER NEVER LAND，意指虚幻乌托邦）的绝望旅程。」他透露已指示幕僚团队「作出一切必要安排」，准备将中心交还国会管理。

大刀阔斧改建古迹 遭民主党及保育团体合击

自去年重返白宫以来，特朗普对这座占地150万平方呎、于1965年动工的「甘迺迪纪念碑」展现出极大兴趣，不仅安插亲信组成董事会并自任主席，更强行在建筑外墙冠上己名。特朗普在第二任期内，一直致力于在华盛顿最具历史意义的地点留下个人烙印，包括此前曾拆除白宫东翼以建造大型宴会厅、将自己名字加入美国和平研究所及司法部总部大楼，并极力推动在波托马克河畔兴建一座凯旋门。

这套扩张做法引来强烈反弹。是次官司由民主党籍俄亥俄州众议员兼中心董事会当然成员比蒂（Joyce Beatty）以及多个文化历史保育团体联手兴讼。反对派极度担忧，特朗普企图「完全暴露」建筑物钢筋骨架的激进翻修方案，会彻底破坏这座历史古迹的灵魂，重演当年白宫东翼及玫瑰园被强行大改建的覆辙。

中心死撑建筑残破 20亿拨款去向未明

面对法庭判决，甘迺迪中心公共关系副总裁达拉维（Roma Daravi）发表声明，坚称中心确实存在严重的结构损坏、漏水和设备老化问题，急需大修。她强调，在特朗普争取及国会批准下，途2.5亿美元的翻修资金已经到位，中心将寻求一切合法途径进行上诉，以确保这座「特朗普甘迺迪中心」能得以修复。

目前甘迺迪中心仍维持有限度演出，特朗普本人亦曾于3月到场观赏音乐剧《芝加哥》。按照原定计划，著名喜剧演员比尔·马赫（Bill Maher）将于6月28日获颁「马克·吐温美国幽默奖」，这本被视为该中心闭馆翻修前的最后一场文艺盛事。