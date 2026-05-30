伊朗局势︱美伊协议草案仍待批准 拟设3000亿美元战后重建基金

多间美英媒体报道，美伊谈判代表达成临时协议（谅解备忘录），把双方的停火延长60天，并启动有关伊朗核计划的谈判，但尚需美总统特朗普批准。据报协议草案包括3000亿美元战后投资基金，帮助伊朗重建。草案内容包括：伊朗不可征收霍尔木兹海峡通行费；伊方30天内清除所有水雷；美方逐渐解除海上封锁；美方放松制裁，让伊方出售部分石油等。

双方仍在讨论铀浓缩

美英媒体纷纷报道，美伊双方已就延长停火60天的谅解备忘录（MOU）达成协议。美国副总统万斯周四告诉记者：「我们还没有达成协议，但我们已经非常接近了。」他说：「很难确切地说总统何时会签署这份备忘录，甚至很难说他是否会签署。目前我们正就其中的几个措辞细节反复磋商。」万斯称，伊朗谈判代表「确实希望达成协议」，目前双方在涉及高浓缩铀储备及铀浓缩活动方面还存在一些问题。

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伊方须30天内清除所有水雷

美联社引述匿名官员称，谅解备忘录草案明确指出，伊朗不得在能源要道霍尔木兹海峡征收通行费，并且必须在30天内清除这条水道上的所有水雷。美国将逐步解除对伊朗港口的海上封锁，并允许伊朗以豁免制裁的方式出售石油。一位中东官员还表示，制裁的解除和伊朗数十亿美元资金的解冻，将在60天内谈判。估计伊朗约有240亿美元资金被冻结在海外银行。

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《纽约时报》指出，美伊仍未能签下备忘录的一大症结仍是霍尔木兹海峡。按美方理解，备忘录签署后海峡应立即重开，美国对伊朗港口的封锁措施虽仍保留，但会视伊朗恢复航运程度分阶段减少；伊朗的认知则是同意让海上交通恢复至战前程度，维持30天，这30天内美国要解除封锁。外交官透露，即使双方最后有交集，清除水雷与重新开放霍峡的过程可能仍需数周时间。

另一较让外界意外者是备忘录似纳入一项供伊朗使用的战后投资基金。伊方透露基金规模为3000亿美元，具「重建计划」性质；德黑兰估计他们在这场战争的损失介于3000亿至1万亿美元间。据2名听取过最新草案的外交官透露，这笔资金是国际性的「投资基金」，若双方最终达成协议，美国将协助促成基金；伊方则已向美方提议，允许包括大型石油与能源公司在内的美企战后进入伊朗投资及参与在地合资。这项提议似乎是特朗普中东特使威特科夫和其女婿库什纳先前提出的一个想法的改进版。两人都是房地产投资者，曾建议在德黑兰推广房地产项目并设立投资基金。

至于伊朗浓缩铀与核问题，备忘录拟将之归入到后续谈判，包括如何处理约440公斤可迅速浓缩至武器等级的浓缩铀，以及另外约10吨较低浓度的核材料。《纽时》另披露，备忘录拟明文规定美伊间互不侵犯的相关条款，将涵盖区域性，包括停止在黎巴嫩的军事冲突。