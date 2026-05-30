美国德克萨斯州达拉斯（Dallas）发生一宗极为严重的天然气大爆炸惨剧。当地时间5月28日下午，一栋两层高的住宅大楼在接获天然气泄漏通报后突然发生猛烈爆炸，随后引发滔天巨火。整栋建筑物在惊天巨响中几乎被夷为平地，目前已证实造成至少3人死亡、5人受伤，另有至少11名居民至今生死未卜。当局已将火警升为最高级别的「五级火警」，大批搜救人员正漏夜在废墟瓦砾中搜救生还者。

消防未赶到即爆炸 两女一童惨死

事故发生于当天下午约12时45分，地点位于达拉斯一处名为「The Clyde」的连栋公寓社区。达拉斯消防救援局（Dallas Fire-Rescue）发言人表示，消防单位在事发前不久接获大楼居民通报，指现场有强烈的天然气泄漏异味。然而，正当大批消防与救援人员全速赶往现场、尚未抵达之际，大楼便突然发生毁灭性的大爆炸。

美德州达拉斯民宅天然气大爆炸 至少3死5伤11人失联。美联社

美德州达拉斯民宅天然气大爆炸 至少3死5伤11人失联。美联社

爆炸的强大冲击波瞬间震碎并波及周边多栋住宅。美联社

爆炸的强大冲击波瞬间震碎并波及周边多栋住宅。美联社

由于爆炸威力惊人，整栋两层高的住宅瞬间崩塌、沦为废墟，滚滚黑烟与熊熊烈火直冲半空，数公里外清晰可见。达拉斯消防局随后证实，现场已寻获3具遗体，死者包括2名成年女性及1名儿童；另有5名伤者被紧急送院抢救，其中1人伤势极为危殆，情况不容乐观。

威力大如强震 居民赤脚仓皇逃命

爆炸的强大冲击波瞬间震碎并波及周边多栋住宅。许多目击者与附近街坊事后惊魂未定，纷纷形容事发一刻「简直像发生了强烈地震一样」。一名住在隔壁大楼的居民犹有余悸表示，当时自己正坐在客厅看电视，突然传来一声巨响，「整面墙上的装饰和相框全部被震落砸碎」，窗户剧烈摇晃，吓得大批居民连鞋也来不及穿，赤脚仓皇逃离火场。

疑施工误挖管线肇祸

鉴于灾情极其惨烈且仍有多人失踪，当局随即将火警提升至规模罕见的「五级火警」，调派超过115名消防员、搜救犬及重型机具赶赴现场。搜救团队目前正利用无人机从高空侦测，并在地面以徒手和重型设备翻找瓦砾，希望在黄金救援时间内揪出受困者。

根据当地官方的初步调查指出，这场灾难恐与一宗工程疏忽有关。负责该区供气的天然气公司Atmos Energy发表声明表示，消防部门在事发前曾接获报告，指附近有施工团队在进行工程时，疑似不慎误挖并损坏了地底的天然气主管线，导致大量气体在短时间内急剧外泄，最终酿成巨灾。目前该公司已紧急切断事故周边的所有天然气供应，防止次生灾害发生。

现时，美国国家运输安全委员会（NTSB）已宣布介入，正式派遣专家调查小组前往达拉斯彻查事故根源及责任归属。达拉斯市政府则已在附近一所高中设立临时安置与家属联络中心，为在大火中失去家园、几乎一无所有的受灾灾民提供紧急援助。