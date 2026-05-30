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伊朗局势｜特朗普：将就战事作最终决定 重申伊朗永不能拥核武 霍峡立即开放

即时国际
更新时间：01:01 2026-05-30 HKT
发布时间：01:01 2026-05-30 HKT

美国总统特朗普表示，将召开会议就伊朗战争作出最后决定，被媒体解读为暗示即将批准与伊朗的停火协议。他称，美伊双方已就核问题及霍尔木兹海峡航运以外的次要事项基本达成一致，并重申其几项硬性核心条件。与此同时，中亚国家哈萨克斯坦亦传出释出善意，愿意充当「第三方」接收伊朗的敏感浓缩铀库存。

特朗普即将召开战情室会议 

综合新华社及央视新闻报道，自今年2月28日美以联军对伊朗发动战事以来，中东局势一直陷于苦战，并导致全球经济动荡。特朗普29日在社交媒体上高调发文，预告自己即将在白宫战情室（Situation Room）召开核心会议，就这场长达三个月的伊朗战事作出「最终决定」。

据美国新闻网站《Axios》资深记者Barak Ravid引述内部消息指，特朗普的字里行间已强烈暗示，他即将正式批准美伊双方近期密锣紧鼓筹划的和平协议，两国战火有望在短期内熄灭。

抛出停火四大硬条件 霍尔木兹海峡须立即开放

尽管谈判流露曙光，特朗普在关键原则上依然维持极其强硬的鹰派姿态。他于同日明确开出结束战事的四大底线条件：

  • 第一、伊朗必须同意永远不拥有、亦不能发展核武器；

  • 第二、霍尔木兹海峡必须立即全面开放，恢复双向通行无阻；

  • 第三、海峡范围内绝对不允许收取任何形式的「通行费」；

  • 第四、伊朗必须清除在该海域布下的所有水雷，确保商业航运安全。

特朗普强调，目前美伊双方团队已经就上述核心框架以外的「次要事项」达成了一致意见，现在只待最高层的一锤定音。

哈萨克斯坦愿接收关键武器级浓缩铀

在这场牵动大国博弈的背后谈判中，争持最激烈的，莫过于如何处理伊朗境内存留的核原料。特朗普此前曾多次强硬要求，伊朗必须将所有浓缩铀移出境外。

据《英国金融时报》报道，联合国国际原子能机构（IAEA）总干事格罗西透露，谈判日前取得突破性进展。哈萨克斯坦总统托卡耶夫在本周于阿斯塔纳与格罗西会面时，首度表达了开放态度，表示只要美伊双方能正式达成停火协议，哈萨克斯坦愿意接收并协助保管伊朗那批接近武器级水平的浓缩铀库存。

报道指，这批亟待处理的库存包括440公斤、纯度高达60%的敏感浓缩铀。

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