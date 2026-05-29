蓝色起源火箭测试爆炸 橘红色蘑菇云冲天火光四起︱有片

美国当地时间周四（5月28日）晚上，蓝色起源（Blue Origin）公司的「新格伦」（New Glenn）火箭在佛罗里达州（Florida）卡纳维拉尔角（Cape Canaveral）太空部队发射场进行「热试车」时发生爆炸，导致发射台、避雷塔倒塌。爆炸瞬间把夜空染成橘红色，强烈震波更让附近民宅摇晃不已，据称无人伤亡。

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事故原因未明

蓝色起源由亚马逊创办人贝索斯于2000年创立，就今次事件，他在社媒X平台上发文称，爆炸发生后所有人员均安全。他亦表示，现在判断事故根本原因还为时尚早，但相关部门已经著手调查，会尽快恢复各项航天测试。

而爆炸所在地的布里瓦德郡（The Brevard County）紧急管理办公室将该事件描述为「异常情况」，但称其「不会对公众构成威胁」。负责监管商业太空活动的美国联邦航空管理局就尚未作出回应。

不过就在意外发生的前一天，美国太空总署（NASA）局长贾里德．艾萨克曼（Jared Isaacman）还赞扬了蓝色起源公司在该署的阿尔忒弥斯计划（Artemis program）中发挥的关键作用，该计划旨在2028年将美国航天员再次送上月球表面。他更透露，NASA 已授予蓝色起源公司一份价值1.88 亿美元的合同，以帮助建造月球基地。

热试车（Hot Commissioning）是指在设备、引擎或系统安装完毕后，注入真实物料、推进剂或在实际运作温度下进行的点火与运转测试。其目的是在正式上线或出厂前，检验其在高温、高压及实际负载下的性能与安全性。