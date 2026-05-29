女作家告特朗普性侵 遭司法部刑事调查

美国总统特朗普遭女作家卡罗尔（E. Jean Carroll）控告性侵与诽谤案，经陪审团裁决巨额赔偿，目前上诉中。美媒CNN引述多位知情人士表示，司法部已经对原告展开刑事调查。

控特朗普30年前性侵

CNN报道，司法部调查聚焦于卡罗尔在指控特朗普的两件民事诉讼中，她的证词是否构成伪证。其中一案是卡罗尔指控特朗普于1996年在纽约一间百货公司的试身室中性侵她，另一案是卡罗尔指控特朗普在2019年诽谤她，当时她首度公开控诉特朗普性侵，特朗普却称她编造故事，是为了博取她的回忆录销售量。据悉检方调查重点是：卡罗尔于2022年作证时声称，她的诉讼案并未获得任何外部资助，但之后才说美国亿万富豪霍夫曼曾帮忙支付部分律师费与开支。

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