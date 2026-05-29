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全球升温接近1.5℃ 未来5年恐再创史上最热年纪录

即时国际
更新时间：08:59 2026-05-29 HKT
发布时间：08:59 2026-05-29 HKT

联合国世界气象组织（WMO）发布最新气候预测，警告在未来五年内，地球极有可能反复突破国际公认的1.5°C安全升温门槛，并在此过程中打破史上最热年份的纪录。报告同时预测，北极地区将急剧升温，亚马逊雨林则面临严重干旱与火灾威胁。

报告：今年底出现厄尔尼诺现象

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报告由英国气象局牵头编写，预测今年至2030年期间，全球年均近地表温度将比工业化前，即1850至1900年的平均值，高出1.3至1.9°C。这5年中的某一年有8成多的机率超过2024年，成为有记录以来最热年份。联合国科学报告曾详细说明，一旦突破 1.5°C，将意味著死亡、危险和物种灭绝的可能性大幅增加。即使只是零点几度的升温，珊瑚和冰川等地球上一些最脆弱的生态系统也无法承受。

报告预计，今年年底将出现厄尔尼诺现象，增加了明年成为下一个气温破纪录年份的可能性。 报告又指出，今年起的5个北半球冬季，北极气温预计将比1991至2020年的平均水平高出2.8°C，是同期全球平均温度增幅的3.5倍以上。

根据《巴黎协定》，参与国应尽力全球平均气温升幅控制在工业化前水平的2°C以内，并致力将升温限制在1.5°C的安全范围内，以避免气候变迁带来灾难性影响。

 

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