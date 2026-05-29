印度集体婚礼 42准新郎盛装赴会 最后0新娘现身

印度中央邦德瓦斯（Dewas）日前发生一宗轰动的集体婚礼诈骗案。42名渴望缔结良缘的准新郎及其家属，于本月24日满怀喜悦、盛装打扮抵达婚礼现场，准备迎接人生的大日子，岂料苦等至深夜亦未见新娘踪影。经警方介入调查后，揭发这场所谓的集体婚礼完全是一场精心设计的「无新娘」骗局，骗徒更合共卷走受害家庭超过100万卢比（约10万港元）。

主办方讹称孤儿院配对 偷社交平台靓相充当新娘

综合印度媒体WION及NDTV等报道，这批受害家庭由于在生活中极难为儿子寻得合适的婚配对象，因而成为诈骗集团眼中的肥羊。主办方负责人白拉吉（Mukesh Bairagi）及其妻子苏尼塔（Sunita）向受害人讹称，能为他们在印多尔（Indore）一家名为「Matru Chhaya Ashram」的孤儿院内，配对年轻貌美的女子为妻。

为了令骗局显得真实，当受害家庭要求查看新娘照片时，主办方随即发送多张妙龄女子的照片。然而，警方事后深入调查证实，所有「新娘照片」全属主办方从各个社交媒体平台上非法下载并盗用的，相中的女子与这场婚礼或孤儿院根本毫无关系，受害家庭完全被虚拟的网上身份所蒙骗。

听信指令停办婚前传统仪式 数百亲友盛装赴会惊见两手空空

其中一名受害准新郎阿肖克（Ashok）透露，主办方极其狡猾，为了掩人耳目，在婚礼前夕甚至千叮万嘱各个家庭：「千万不要在老家自行进行传统的姜黄（Haldi）或曼海蒂（Mehendi）等婚前仪式。」声称婚礼场地及所有相关的繁复步聚、安排，均会由主办方全权一手包办。另一名受害人拉胡尔（Rahul）亦表示，其家人是在网上登记后便深信不疑。

到了婚礼当日，大批家庭信以为真。部分新郎与大大小小的亲友团甚至早在清晨8时便抵达会场，有人更预先准备了大量喜糖、礼盒，打算高调迎亲。然而，当众人抵达现场后，却惊觉全场冷清清，不仅没有任何婚礼装饰、没有架设典礼舞台，现场更是连一个新娘的影子都没有。

苦等14小时主办方借口连篇 愤怒群众深夜起哄

在场的负责人白拉吉夫妇面对质疑时，依然老神在在，不断向焦急的家属安抚打包票，谎称来自印多尔的新娘车队「正在赶来的路上」。这场令人难熬的等待由清晨一直持续到深夜，主办方在14个小时内编造出五花八门的借口推诿。直到晚上10时许，在场数百名被玩弄的亲友终于按捺不住心中怒火，在现场发起激烈的抗议包围主办方，惊动当地警方到场介入执法，才正式撕破这场荒诞的假结婚骗局。

警方初步调查显示，每个受害家庭事前向主办方缴付了1.2万至2万卢比（约1,100至1,900港元）不等的登记与筹办费用，估计涉案总金额高达100多万卢比。

面对警方的严厉审讯，被捕的负责人白拉吉试图推卸责任。他声称自己只是协助角色，整场集体婚礼的配对与安排，全由他身处印多尔的亲兄弟负责，并由对方提供新郎名单。他更辩称，当日大批家属抵达后，其兄弟在电话中仍坚称正带领新娘前来，随后便将手机关机彻底人间蒸发。此外，白拉吉亦指控其岳父亦有份涉案，负责直接联络各个新郎的家庭。

这宗集体婚礼骗案曝光后，随即引发当地社会强烈愤慨。舆论纷纷谴责骗徒卑劣，利用弱势及渴望成家立室的基层家庭的焦虑心理，以虚假的婚姻承诺进行诈骗。目前，印度警方已正式立案，正就这宗涉嫌婚姻诈骗、欺诈及幕后可能存在的犯罪集团共谋展开全面深入调查，并全力追缉在逃的同谋归案。