白宫UFC｜南草坪搭建格斗笼 14/6特别赛贺250周年国庆兼特朗普80大寿

白宫将于6月14日 举办终极格斗冠军赛 （UFC）特别赛事「UFC Freedom 250」，庆祝美国建国250周年及总统特郎普80岁生日。工作人员近日开始在白宫南草坪（South Lawn）撘建格斗擂台「八角笼」，UFC预计将为这项活动投入约6,000万美元（近4.7亿港元）。



现场影像显示，工人们正在组装圆顶拱门和舞台区域。网路效果图显示，这些设施将构成一个八角形擂台，周围环绕著铁丝网和数千个临时座位。

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尽管宣传规模庞大，本次主要只有两场冠军头衔争夺战：巴西选手佩雷拉（Alex Pereira）将与法国选手西里尔·盖恩（Ciryl Gane）争夺UFC重量级临时冠军头衔；格鲁吉亚选手托普里亚（Ilia Topuria）则挑战现任轻量级临时冠军盖奇（Justin Gaethje）。

UFC总裁怀特（Dana White）本月初表示，将有4300人在南草坪观看比赛，大部分是军人；另外合向公众免费提供85000张门票，供他们在附近的椭圆形草坪公园（Ellipse Park）观看比赛，所有门票均不对外公开发售。

8.5万人附近公园观赛

特朗普此前曾表示，今次比赛将是UFC有史以来「规模最大的赛事」，「竞技场就位于白宫正门外」。他说：「我从未见过有人像现在这样渴望这些门票。」

UFC也将为部分VIP嘉宾提供「豪客」套餐，让他们在比赛期间享有特殊待遇。UFC并未透露具体价格，但据知名MMA记者阿里尔·赫尔瓦尼报道，贵宾们可能需要支付150万美元（约1175万港元）。

传VIP套餐售150万美元

UFC表示不会从此次赛事中获利，其母公司TKO集团控股公司也证实了这一点。UFC总裁夏皮罗（Mark Shapiro）称，这场比赛是「一项长期投资」。

白宫过去也曾举办过一些休闲运动赛事和活动，但UFC这场赛事是首次在白宫举行职业运动赛。南草坪平时是美国总统迎接外宾、举办复活节滚彩蛋等大型活动，以及总统专机起降的场地。