白宫筑八角笼贺特朗普80大寿 遭居民入禀控非法：未做环境评估

为庆祝美国建国250周年及总统特朗普80岁生日，白宫将于6月14日举办UFC特别赛事「UFC Freedom 250」。工作人员近日已开始在南草坪搭建格斗擂台「八角笼」，UFC预计投入约 6,000 万美元（近 4.7 亿港元）。然而，日前有两名美国国民向特朗普政府提出诉讼，指控这场在白宫举行的格斗赛事属于非法活动。

违反联邦公园土地规定

这两名来自弗吉尼亚州居民在6月6日透过公共诚信计划（Public Integrity Project）向特朗普政府提出诉讼，称在6月14日举行的这项活动是非法的。

诉讼指出，这项批准违反了国家公园管理局禁止在联邦公园土地上举办体育赛事的规定，国会并未同意在活动场地上方建造高耸的拱门，而且施工前也没有进行任何环境评估。



现场影像显示，工人们正在组装圆顶拱门和舞台区域。网上效果图显示，这些设施将构成一个八角形擂台，周围环绕著铁丝网和数千个临时座位。

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尽管宣传规模庞大，本次主要只有两场冠军头衔争夺战：巴西选手佩雷拉（Alex Pereira）将与法国选手西里尔·盖恩（Ciryl Gane）争夺UFC重量级临时冠军头衔；格鲁吉亚选手托普里亚（Ilia Topuria）则挑战现任轻量级临时冠军盖奇（Justin Gaethje）。

UFC总裁怀特（Dana White）本月初表示，将有4300人在南草坪观看比赛，大部分是军人；另外合向公众免费提供85000张门票，供他们在附近的椭圆形草坪公园（Ellipse Park）观看比赛，所有门票均不对外公开发售。

8.5万人附近公园观赛

特朗普此前曾表示，今次比赛将是UFC有史以来「规模最大的赛事」，「竞技场就位于白宫正门外」。他说：「我从未见过有人像现在这样渴望这些门票。」

UFC也将为部分VIP嘉宾提供「豪客」套餐，让他们在比赛期间享有特殊待遇。UFC并未透露具体价格，但据知名MMA记者阿里尔·赫尔瓦尼报道，贵宾们可能需要支付150万美元（约1175万港元）。

传VIP套餐售150万美元

UFC表示不会从此次赛事中获利，其母公司TKO集团控股公司也证实了这一点。UFC总裁夏皮罗（Mark Shapiro）称，这场比赛是「一项长期投资」。

白宫过去也曾举办过一些休闲运动赛事和活动，但UFC这场赛事是首次在白宫举行职业运动赛。南草坪平时是美国总统迎接外宾、举办复活节滚彩蛋等大型活动，以及总统专机起降的场地。