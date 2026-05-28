佛州警截停指控「右手拿手机」 「没右手」网红公开影片还清白

佛罗里达州一名残障运动员兼网红，日前因涉嫌驾车期间使用手机而遭警方开罚。不过，涉事警员在罚单与随身摄录机画面中，均声称看见她以「右手」持手机，但女事主天生没有右手。事件曝光后迅速在社交平台疯传，最终罚单亦被撤销。



这名网红Katie在TikTok及Instagram以「slightlyoff.balance」名义经营帐号，平日主要分享单手生活与运动内容。她于2月11日在佛州棕榈滩县（Palm Beach County）Lake Worth Beach一带驾车时，被棕榈滩县警长办公室（Palm Beach County Sheriff’s Office）警员截停。

警方指，她涉嫌违反佛州法例，在驾驶期间手持无线通讯装置，并向她发出116元罚单。

警员坚持发告票

根据罚单内容，警员声称于当日上午约8时04分，看见Katie北行期间，以手持方式使用电子装置。不过，Katie其后公开截停过程片段，显示警员当时多次提到看见她以「右手」持电话。

Katie当场举起右臂，显示其右手于手肘以下缺失，并反问警员有否留意自己根本没有右手。影片中，她一度以半开玩笑语气表示，希望事件可以到此为止，但警员仍继续盘问，要求她确认自己当时没有使用手机。



更尴尬的是，警员其后一度要求Katie「举起右手宣誓」，Katie随即再次抬起右臂并发笑，警员之后才改口要求她举起另一只手。警方最终仍然正式开出罚单。

曾要求事主举右手宣誓

Katie其后透过Zoom出庭，提出不认罪答辩，原定于5月27日正式审讯。事件在网上持续发酵后，大批网民质疑警方观察失误，相关影片在TikTok与Instagram累积近1.7亿次观看。

根据美国哥伦比亚广播公司CBS12报道，棕榈滩县警长办公室之后主动要求撤销案件，法院亦取消原定聆讯。Katie毋须再上庭抗辩，亦毋须缴交罚款。

警方最终主动撤控

佛州法律规定，司机驾车期间不得手动输入、阅读或传送文字讯息，但导航、紧急通报、安全警示与部分语音通讯则获豁免。

Katie多年来以「Doing One Arm Sh*t」作为内容主题，专门分享单手生活与运动挑战。事件爆红后，不少网民亦戏称，她最终成功「单手击败案件」。