俄乌战争｜英最大情报机构首长：俄军近50万人战死 普京「正在节节败退」

自2022年2月俄乌战争爆发以来，俄乌双方并未公布详细死伤人数。英国最大情报机构「政府通讯总部」（GCHQ）首长巴特勒（Anne Keast-Butler） 27日在演说中表示，至今「已有近50万名俄罗斯士兵阵亡」，俄罗斯总统普京「正在战场上节节败退」。



巴特勒（Anne Keast-Butler）2023年5月上任，27日是她上任后首次发表公开演说。这位情报首长警告，由于俄罗斯「持续锁定」英国的重要基础设施，英国正处于「关键时刻」。

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巴特勒公布上述数据时引用了「最新情报」，但并未具体说明伤亡人数。她表示：「当我们持续坚定支持乌克兰时，普京正在战场上节节败退。」

参考自2022年2月起，BBC俄语部与独立媒体Mediazona及志愿团体合作统计的俄军伤亡数字，其透过官方报告、报纸、社交媒体、新墓碑与纪念设施等资料，确认至少已有223,539名俄军士兵与军官在乌克兰战场死亡。

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而实际死亡人数被认为远高于此。BBC咨询的军事专家认为，透过墓地、战争纪念碑与讣闻的分析，可能仅涵盖总数的45%至65%，换算即大约34.4万至49.7万俄军阵亡。

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至于乌克兰方面，乌总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）今年2月曾表示约有5.5万人阵亡。美国智库「战略暨国际研究中心」（CSIS）则估计，截至去年12月，乌军死亡人数约在10万至14万人之间。泽连斯基今年3月接受法国媒体采访时表示，从去年下半年至今年2月，俄军每月死伤人数达3万至3.5万人，与乌军的死伤比例约为8比1。