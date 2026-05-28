孟加拉水牛与特朗普撞样成网红 开斋节前获特赦逃死劫

孟加拉早前有一只罕见白化水牛被指外形神似美国总统特朗普（Donald Trump），意外成为当地「明星」，吸引大批民众专程前往打卡。报道指，该水牛因撞样事件，在开斋节（Eid al-Adha）前免避被屠宰之劫。

路透社报道，孟加拉内政部一名官员周三（27日）表示，该头水牛之前原已被卖出，准备用于开斋节祭祀仪式，但由于水牛近日引发高度关注，当局决定出于安全考虑介入事件。

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水牛性格温驯，属白化品种，因此外表较一般水牛更为浅色，配合金色毛发及粉红色鼻头。路透社

水牛需要特别照顾，包括每日多次清洗及喂食，以维持健康状态。路透社

水牛需要特别照顾，包括每日多次清洗及喂食，以维持健康状态。路透社

由于额前一撮金色长毛造型独特，被网民及农场主人家人戏称为「特朗普（Donald Trump）」。路透社

该官员说，内政部长艾哈迈德已下令饶恕水牛，向买家退款，并将水牛送往达卡国家动物园。「由于安全隐患和公众异常高的关注度，最终决定在最后一刻饶恕这只水牛，使它免遭祭祀。」



该只网红水牛重约700公斤，饲养于首都达卡附近的纳拉扬甘杰（Narayanganj）地区农场。由于额前一撮金色长毛造型独特，被网民及农场主人家人戏称为「特朗普（Donald Trump） 」。



农场主人米里达表示，「我弟弟给这头水牛取名叫特朗普，因为它的头顶毛发与特朗普很相似。」他说，水牛性格温驯，属白化品种，因此外表较一般水牛更为浅色，配合金色毛发及粉红色鼻头，在当地众多祭祀牲畜中格外抢眼。