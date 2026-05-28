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法拉利首款电动车引群嘲 市值蒸发392亿

即时国际
更新时间：09:40 2026-05-28 HKT
发布时间：09:40 2026-05-28 HKT

意大利豪华跑车制造商法拉利（Ferrari）的首款纯电动车Luce（意大利文的「光」）周一亮相。然而，这款重磅新车一经面世便被指外观与高昂售价不匹配，在网上引发群嘲。该公司股价周二在米兰股市重挫8%，蒸发逾50亿美元（392亿港元）市值。

米兰股市股价重挫8%

这款定价达55万欧罗（约501万港元）的新车，因外形被指神似日产汽车聆风等廉价大众电动车，在网上引发群嘲，并涌现大量嘲讽其设计的迷因（memes）。不少忠实车迷大失所望，甚至将其与积架2024年底摒弃经典造型、重塑品牌的做法相提并论。名下拥有40多辆法拉利的加拿大地产富豪波伊里尔直言：「这车简直太丑。卖40万至50万美元，你怎么能接受？」前法拉利主席蒙特泽莫罗也表示这个传奇品牌正面临被毁掉的风险。他执掌该公司期间，曾说法拉利永不会制造电动车。

回应外界的恶评，法拉利发言人引用行政总裁维尼亚日前所说的话：「真正的创新从来不是民主的产物。突破性的想法极少源于即时的共识。」网上也有评论称Luce为「绝对的大师级设计作品，彻底改变了游戏规则」。

历时五年研发的Luce是法拉利首款纯电动及5人座的车款，由苹果前首席设计师艾夫创立的LoveFrom公司负责其外形及内厢设计，打破由内部设计团队包揽的传统。新车拥有宽敞的内部空间与玻璃车顶。

因市场需求不如预期，保时捷、林宝坚尼等法拉利竞争对手纷纷放缓电动车研发脚步。在此背景下，失去轰鸣内燃机的法拉利能否凭借Luce继续吸引富豪买单，有待市场检验。Luce项目于2021年公布，美国法拉利俱乐部主席米克对《华尔街日报》：「那时行业共识是你必须推出电动车……但现在市场已不像几年前那样狂热了。」

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